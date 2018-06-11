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Американские эксперты оценили возможности системы С-500
12.06.2018 14:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Эксперты американского издания The National Interest
Одна из особенностей нового комплекса — модульная архитектура: для работы по разным типам целей, комплекс имеет специализированные радары и боеприпасы. На испытаниях, о которых
Сейчас нет официальных данных о том, какую ракету использовали на испытаниях. По мнению экспертов The National Interest, рекорд был установлен при помощи ракеты 9М82МД, входящей в состав комплекса С-300В4 или дальней гиперзвуковой ракеты 40H6 комплекса С-400.
Последняя может сбивать спутники и перехватывать головные части баллистических ракет в ближнем космосе. Для перехвата боевых блоков баллистических ракет в России разработаны гиперзвуковые ракеты 77Н6-Н1, способные перехватывать цели, летящие со скоростью 7 км/с.
Обозреватели из США считает, что С-500 способен обнаруживать такие самолеты как Lockheed Martin F-22 Raptor, F-35 Joint Strike Fighter или любые другие воздушные аппараты, построенные по технологии стелс.
К слову, некоторые компоненты С-500 уже
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Эксперты американского издания The National Interest считают, что российская зенитная система С-500 близка к серийному производству, а ее характеристики превосходят...
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