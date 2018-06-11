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Xiaomi представила очень недорогие полноэкранные смартфоны Redmi 6 и Redmi 6A

12.06.2018 15:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Xiaomi представила сегодня свои самые бюджетные смартфоны в новой линейке — Redmi 6 и Redmi 6A. Их цена стартует от 93 долларов.

У Redmi 6 — 5,45-дюймовый дисплей с разрешением 1440×720 пикселей, новый экономичный 12-нанометровый процессор MediaTek Helio P22 с частотой 2 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32/64 постоянной памяти. На тыльной стороне устройства размещен сканер отпечатков пальцев.

Xiaomi представила очень недорогие полноэкранные смартфоны Redmi 6 и Redmi 6A

Устройство оснащено двойной камерой (12 + 5 Мп) с искусственным интеллектом, который используется для создания портретных снимков. Фронтальная камера — 5 Мп, емкость аккумулятора — 3000 мАч.

Redmi 6A — это упрощенная версия устройства. У нее такой же дисплей - 5,45 дюйма с разрешением 1440×720 пикселей, но более слабый 12-нанометровый процессор Helio A22, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти.

Xiaomi представила очень недорогие полноэкранные смартфоны Redmi 6 и Redmi 6A

Остальные характеристики включают 13-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную камеры, а также аккумулятор на 3000 мАч. Учитывая экономичный процессор и небольшой экран, гаджет сможет проработать до 19 дней в режиме ожидания.

Об смартфона работают на новейшем Android 8.1 с фирменной оболочкой MIUI и поступят в продажу в Китае 15 июня. Xiaomi Redmi 6 с 32 ГБ памяти будет стоить там 125 долларов, с 64 ГБ — 156. Цена Redmi 6A — всего 93 доллара.

Смотрите, сколько у нас сейчас стоят последние смартфоны линейки Xiaomi Redmi:

 
 
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Компания Xiaomi представила сегодня свои самые бюджетные смартфоны в новой линейке — Redmi 6 и Redmi 6A. Их цена стартует от 93 долларов.
 
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