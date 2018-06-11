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Без рамок, без выступа и с "всплывающей" камерой: представлен смартфон Vivo Nex S

12.06.2018 17:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Китае анонсирована очередная необычная попытка по созданию по-настоящему полноэкранного смартфона — Vivo Nex S (Ultimate). Соотношение экран/фронтальная панель здесь составляет рекордные 91,24%. Рамки тут практически отсутствуют, а фронтальная камера спрятана в выдвигающийся по необходимости модуль.

Без рамок, без выступа и с "всплывающей" камерой: представлен смартфон Vivo Nex S

Диагональ SuperAMOLED-дисплея составляет 6,59 дюйма, разрешение — 2316×1080 (19,3:9). В ней отсутствует вырез для динамика, фронтальной камеры и датчиков. Вывод звука реализован с помощью прямой передачи звуковых волн, как в первом Xiaomi Mi Mix, а датчики спрятаны под экран.

Для фронтальной камеры реализован специальный механизм, позволяющий ей выезжать из верхнего торца и заезжать туда обратно. При этом фронтальная камера довольно простая: 8 Мп, f/2,0, без автофокуса.

Без рамок, без выступа и с "всплывающей" камерой: представлен смартфон Vivo Nex S

Основная камера двойная: основной модуль использует 12-Мп сенсор IMX363 и имеет светосилу f/1,8, вторая камера — 5 Мп и f/2,4. Имеется оптическая стабилизация.

Vivo NEX Ultimate получил топовое «железо». Его аппаратной основой является чипсет Qualcomm Snapdragon 845, объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, постоянной — 128 или 256 ГБ. Емкость аккумулятора составила 4000 мАч.

Без рамок, без выступа и с "всплывающей" камерой: представлен смартфон Vivo Nex S

Vivo NEX Ultimate выпускается в двух расцветках — ярко-красной и черно-фиолетовой с «голографической иллюзией узора». Цена устройства не зависит от цвета корпуса, но зависит от объема встроенной памяти: версия на 128 ГБ оценена в 4498 юаней (около 700 долларов), за модификацию с 256 ГБ просят 4998 юаней (780 долларов). Продажи стартуют в течение июня.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные безрамочные смартфоны:

 
 
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В Китае анонсирована очередная необычная попытка по созданию по-настоящему полноэкранного смартфона — Vivo Nex S (Ultimate). Соотношение экран/фронтальная панель здесь...
 
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