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В минском метро заработала оплата смартфоном

12.06.2018 12:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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С начала июня проезд в минском метро можно оплатить не только с помощью бесконтактной банковской карточки, но также смартфоном с технологией Samsung Pay. Специальные наклейки появились на всех станциях обеих веток.

В минском метро заработала оплата смартфоном
Фото: TUT.BY
В минском метро заработала оплата смартфоном
Фото: TUT.BY

Чтобы расплатиться через Samsung Pay, понадобится смартфон Samsung и карта, подключенная к этой системе. На станции нужно приложить смартфон к валидатору наверху турникета и дождаться сигнала. Со счета спишется 65 копеек, после этого можно идти через турникет.

По данным TUT.BY, в будущем эта технология появится и в наземном транспорте Минска.

Сейчас Samsung Pay можно подключить к картам Visa и Mastercard в пяти белорусских банках — Белгазпромбанке, БПС-Сбербанке, Банке ВТБ (Беларусь), Банке Москва-Минск и МТБанке.

Технология работает на оригинальных смартфонах и «умных часах» Samsung, купленных в России и Беларуси. Полный список устройств, поддерживающих технологию, можно найти по ссылке.

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Теги: Минск
 
 
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С начала июня проезд в минском метро можно оплатить не только с помощью бесконтактной банковской карточки, но также смартфоном с технологией Samsung Pay. Специальные...
 
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