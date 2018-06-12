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Е3 2018: главные игры, о которых вы должны знать

13.06.2018 08:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Главная мировая игровая выставка года — Е3 2018 — получилась невероятно предсказуемой. Игровые издатели в основном показывали то, что уже было анонсировано ранее, и то, что слили инсайдеры. Только Sony удалось пару раз удивить, но и то: ремейк Resident Evil 2 и анонс Nioh 2 — так себе сюрпризы.

Sony

На конференции показали игровой процесс The Last of Us Part II. Главная героиня Элли жестоко расправляется с бандитами среди руин некогда процветающей Америки. Красиво, жестоко и с невероятным внимание к деталям. По-другому в Naughty Dog не умеют.

Впервые показали геймплей Ghost of Tsushima — нового экшена про Японию от студии Sucker Punch. Нас ждут бои на мечах, просторы Страны восходящего солнца и фокус на сюжет. Совсем как недавний God of War, только с азиатским колоритом.

Студия Remedy неожиданно представила игру Control. Все очень похоже на Quantum Break: те же трюки со временем и физикой, экшен и перестрелки. Выглядит многообещающе, но в случае с Remedy может получиться все что угодно.

Хидэо Кодзима наконец-то показал игровой процесс свое новой игры Death Stranding. И неожиданно он не впечатлил. Игра все так же окутана мраком тайны, совсем непонятно, что происходит, но очевидно это будет стелс-экшен. Так вот: и стелс, и экшен выглядят очень так себе — особенно на фоне The Last of Us Part II, которая прекрасна с какой стороны ни посмотри.

Ubisoft

Французская компания Ubisoft на Е3 показывала только игры, которые выйдут в ближайшие полгода. Никаких долгосрочных планов. Из интересного — Assassin’s Creed Odyssey. Действие происходит в Древней Греции, играть можно за одного из двух персонажей, его мы выбираем в начале игры. Главное, что нужно знать: Odyssey работает на технологической базе Assassin’s Creed Origins, так что не ждите революции.

На Е3 анонсировали мультиплеерный экшен Tom Clancy’s The Division 2. Действие перенесется из зимнего Нью-Йорка в солнечный Вашингтон. Сюжет стартует спустя несколько месяцев после событий первой части. Глобально мало что изменилось, но зато разработчики исправили много ошибок. Например, в игре появятся рейды для высокоуровневых игроков.

Ubisoft показала геймплей морского экшена Skull&Bones. Индийский океан, пираты и жестокие атаки на торговые галеоны. А еще мультиплеер: получается такая Destiny про пиратов. Можно грабить торговые суда, а можно — других игроков.

Microsoft

Microsoft отличилась на этой Е3. Тут интересны не столько анонсы игр, сколько целеполагание корпорации. В игровом подразделении понимают, что сдают позиции на рынке, поэтому Microsoft купила целых пять студий. Они будут разрабатывать новые игры для Xbox One. Среди самых заметных команд — Ninja Theory, авторы экшена Hellblade: Senua’s Sacrifice.

Вдобавок компания анонсировала, что работает над новым Xbox. Никаких подробностей — просто, чтоб вы знали.

На своей конференции Microsoft показала 50 игр. Смелая презентация, перечислять все мы, конечно же, не будем. Остановимся на самом главном. Halo Infinite — новый экшен про Мастера Чифа. Подробностей нет, только небольшой трейлер. Поговаривают, игра будет с открытым миром или как минимум с огромными локациями, что для серии в новинку.

Студия From Software представила свою следующую игру — Sekiro: Shadows Die Twice. Она будет похожа на Dark Souls и выйдет не только на Xbox One, но и на PlayStation 4 и PC.

Новый Metro Exodus выйдет 22 февраля 2019 года. Если ждете «Сталкер 2», то для вас Metro — главная игра в списке ожидания. Она хотя бы точно выйдет.

Если вы любите гонки, то уже 2 октября для вас выйдет Forza Horizon 4. Действие происходит в Великобритании, а одна из главных фишек — смена сезонов. Летом, зимой и осенью локации выглядят по-разному, меняются дороги, а вместе с ними — управляемость машин.

Компания Capcom внезапно анонсировала Devil May Cry 5. Авторы заявили, что игра будет похожа по стилистике на третью часть и совсем не похожа на последний выпуск за авторством Ninja Theory.

Показали игровой процесс экшена Dying Light 2. Сюжетные решения в игре будут влиять на то, как выглядят локации. Над игрой работает Крисс Авеллон, а он умеет писать интересные истории. Так что за сюжет можно не беспокоиться.

Microsoft анонсировала продолжение в серии Gears of War. Новая часть называется просто Gears 5. На этот раз в главной роли девушка, хотя раньше серия всегда была про намеренно глупых маскулинных солдафонов с квадратными подбородками. Новые времена, новые нравы.

Авторы «Ведьмака 3» показали трейлер своей новой игры Cyberpunk 2077. Выглядит красиво, выйдет не скоро, ждать нужно обязательно.

А какие игры понравились вам? Пишите в комментариях!

 
 
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Главная мировая игровая выставка года — Е3 2018 — получилась невероятно предсказуемой. Игровые издатели в основном показывали то, что уже было анонсировано ранее,...
 
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