Бельгия победит Англию: Microsoft предсказала результаты матчей на ЧМ-2018

Искусственный интеллект Microsoft сделал свой прогноз на чемпионат мира по футболу 2018 года, который завтра стартует в России.

Предыдущий масштабный прогноз в сфере футбола пришелся на чемпионат Европы в 2016 году. Тогда искусственный интеллект Microsoft угадал более половины матчей плей-офф, ошибся только с Исландией и Уэльсом.

С тех пор предиктивные алгоритмы совершенствовали свои навыки в самых разных областях. И уже в этом году достигли отличных результатов, например, правильно определив всех основных лауреатов "Оскара", кроме одного. Посмотрим, как получится с футболом.

По ссылке вы найдете подробный прогноз от искусственного интеллекта Microsoft, которому противостоит спортивный комментатор российского телевидения Кирилл Дементьев. В таблице его прогноз (счет) указан вверху, под ним — прогноз на вероятность ничьи или победы той или иной сборной от Microsoft.

Для примера приводим прогнозы на результаты первых двух дней:



