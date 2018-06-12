|
Бельгия победит Англию: Microsoft предсказала результаты матчей на ЧМ-2018
13.06.2018 10:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Искусственный интеллект Microsoft
Предыдущий масштабный прогноз в сфере футбола пришелся на чемпионат Европы в 2016 году. Тогда искусственный интеллект Microsoft угадал более половины матчей плей-офф, ошибся только с Исландией и Уэльсом.
С тех пор предиктивные алгоритмы совершенствовали свои навыки в самых разных областях. И уже в этом году достигли отличных результатов, например, правильно определив всех основных лауреатов "Оскара", кроме одного. Посмотрим, как получится с футболом.
По
Для примера приводим прогнозы на результаты первых двух дней:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Искусственный интеллект Microsoft сделал свой прогноз на чемпионат мира по футболу 2018 года, который завтра стартует в России.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)