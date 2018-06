Ученые зафиксировали падение среднего уровня IQ

За последние десятилетия показатели коэффициента IQ начали постепенно снижаться, сообщают исследователи в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Краткий пересказ опубликован на n+1.





По мнению ученых, «обратный эффект Флинна» может быть связан с совершенно разными внешними факторами, например с изменениями в системе образования или влиянием СМИ, однако однозначного объяснения они пока что дать не могут.

В 1984 году американский ученый Джеймс Флинн опубликовал в журнале Psychological Bulletin статью под названием «The mean IQ of Americans: Massive gains 1932 to 1978». В ней описывался любопытный статистический феномен, который выражался в постепенном повышении показателей коэффициента IQ у американцев — примерно на 15 пунктов за четыре десятилетия.

Причем аналогичный рост впоследствии наблюдался не только в США, но и в других странах и по всему миру в целом. Однако в последние годы ученые регистрируют обратный тренд — все больше исследований показывает, что начиная с 1970-х годов уровень IQ в некоторых западных странах начал постепенно снижаться.

Авторы новой работы, Бернт Братсберга (Bernt Bratsberga) и Оле Роджеберг (Ole Rogeberg) из Центра экономических исследований Рагнара Фриша, проанализировали данные 730 тысяч норвержских призывников, собранные с 1970 по 2009 год. Исследование охватывает мужчин, рожденных в 1962–1991 году. Возраст участников составлял 18-19 лет.

Средний показатель коэффициента IQ для рожденных в 1962 году составил 99,5 пунктов, а для рожденных на 7 лет позже уже 102,3 что согласуется с эффектом Флинна. Однако затем показатель снизился до 99,4 пунктов для мужчин 1989 года рождения. В последующие три года уровень IQ остался примерно таким же, ученые заметили лишь слабый рост для тех, кто родился в 1991 году — на 0,3 пункта. В течение периода исследования формат теста и способ подсчета результатов почти не менялся.

По мнению психологов, причины наблюдаемого феномена могут быть совершенно различными, и дать конкретное объяснение ему они не могут. В число возможных факторов, влияющих на снижение показателей коэффициента IQ, вошла миграция, ухудшение качества образования как в школах, так и внутри семей, ухудшение качества питания и здоровья, а также воздействие СМИ.