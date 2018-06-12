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Редкий случай: девочка с волосами, которые невозможно причесать
13.06.2018 16:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Тейлор Макгоуэн живет в Чикаго, ей полтора года. У нее редкая генетическая особенность — «синдром непослушных волос», из-за которого ее волосы всегда стоят дыбом. Это состояние зарегистрировали всего у 100 человек во всем мире.
В 2016 году профессор Регина Бетц из Боннского университета
Родители маленькой Тейлор заметили странности с волосами, когда ей было 4−6 месяцев. Они обратились к профессору Бетц и та подтвердила, что у девочки действительно «синдром непослушных волос».
«Ее волосы выглядят потрясающе, как будто она — маленький Альберт Эйнштейн, — сказала изданию
У людей с синдромом сечение каждого волоса не круглое, а треугольное или имеет форму сердца. По всей длине волос тянутся маленькие бороздки. У некоторых эта особенность проходит с возрастом, а у других — нет.
Во всем мире задокументировано около ста проявлений «синдрома непослушных волос». Некоторые считают, что у Эйнштейна была эта особенность, однако наверняка сказать об этом можно будет, только изучив ДНК его потомков.
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Тейлор Макгоуэн живет в Чикаго, ей полтора года. У нее редкая генетическая особенность — «синдром непослушных волос», из-за которого ее волосы всегда стоят...
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