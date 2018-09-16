ASRock Fatal1ty H370 Performance

Для подключения накопителей привычного формата Fatal1ty H370 Performance предлагает шесть портов SATA 6Gb/s. В дополнение к ним на текстолите распаяны два слота Ultra M.2, поддерживающих SSD форм-фактора М.2 с интерфейсом SATA 6.0 Gb/s и PCIe Gen3 x4. Поскольку чипсет H370 предоставляет только шесть портов SATA 6.0 Gb/s, линии SATA этих двух слотов совмещены с портами SATA, поэтому при использовании в них накопителей М.2 с интерфейсом SATA совмещенные порты работать не будут.
Поддержка USB 3.1 Gen2, как уже говорилось, реализована за счет возможностей чипсета. Плата получила два порта интерфейса, которые выведены на I/O-панель в виде разъемов Type-A и Type-C. Здесь же имеются два USB 3.1 Gen1 и два USB 2.0. Кроме них на панели имеется порт PS/2 для мыши или клавиатуры, сетевой RJ-45, пять входов/выходов встроенного звукового тракта и три видеовыхода (D-Sub, DisplayPort и HDMI), работающих с интегрированным в процессоры видеоядром.
Работа гигабитной локальной сети также обеспечена чипсетом, физический уровень гигабитного сетевого контроллера которого реализован на чипе Intel I219V.
Вывод звука на аудиосистемы (с количеством поддерживаемых каналов до восьми) и стереонаушники базируется на кодеке Realtek ALC1220. Чип оснащен ЦАП, обеспечивающим соотношение сигнал/шум на уровне 120dB, и поддерживает технологию Creative Sound Blaste Cinema 3. В его обвязке используются электролитические аудиоконденсаторы Nichicon серии Fine Gold, а фронтальный выход на наушники реализован через операционный усилитель TI NE5532 Premium, поддерживающий устройства с импедансом до 600 Ом с его автоматическим определением, способным полностью раскачать даже самые сложные решения.
Помимо этого на плате реализован полный комплекс мер для улучшения качества выводимого звука. Так, вся схема электрически изолирована от остальной части текстолита, что сводит на нет возможные проникновения электромагнитных помех из других цепей, а основные каналы выполнены на различных слоях, чтобы исключить взаимопроникновение. Запитка аудиотракта осуществляется напрямую от главного 24-контактного разъема питания на текстолите без параллельных соединений и ответвлений для других потребителей (технология Direct Drive). В довершение картины контакты аудиовыходов на задней панели и колодки на плате покрыты слоем позолоты.
Слотов, механически и электрически подходящих для установки видеокарт, на текстолите представлено два. Поскольку чипсет не допускает разделения на группы 16 линий соответствующего контроллера шины PCIe Gen3, встроенного в процессоры, доступ к нему имеет лишь первый. Второй подключен к контроллеру PCIe Gen3 чипсета Intel H370, от которого получает максимум 4 линии, две из которых могут перенаправляться на два из трех слотов PCIe Gen3 х1 в случае их использования. Таким образом, говорить о том, что ASRock Fatal1ty H370 Performance поддерживает тандемы из двух видеокарт, нельзя.
Габариты ASRock Fatal1ty H370 Performance соответствуют максимально допустимым стандартом ATX. Компоновка портов и разъемов достаточно плотная, но продумана детально.
Основную часть дизайна платы, наряду с довольно интересным рисунком на текстолите, составляет кожух, накрывающий I/O панель, радиаторы охлаждения транзисторов преобразователя питания и радиатор, охлаждающий чипсет.
Кожух, скрывающий I/O панель и весь звуковой тракт, изготовлен из пластика и выполняет скорее декоративные, нежели утилитарные функции, хотя, по заверениям ASRock, он отлично защищает аудиотракт и выходы на панели от статического электричества.
Преобразователь питания процессора насчитывает целых 12 фаз. В цепях используются премиальные дроссели с ферритовыми сердечниками, способные работать с токами до 60А, продвинутые ключевые транзисторы Dual-Stack MOSFET и полимерные конденсаторы с пониженным последовательным сопротивлением. Элементная база столь высокого уровня позволяет значительно увеличить КПД преобразователя, и, значит, уменьшить потери электроэнергии и снизить нагрев самих элементов. При этом ключевые транзисторы все же оснащены парой довольно массивных алюминиевых радиаторов.
В целом, дизайн ASRock Fatal1ty H370 Performance продуман великолепно. Классические нестыковки, нелепо размещенные разъемы или прочие неприятные моменты, отсутствуют в принципе.
В комплект поставки входят два сигнальных кабеля SATA, заглушка для I/O панели, три крепежных винта для плат формата М.2, диск с драйверами и ПО, подробные руководства по эксплуатации.
Easy Mode позволяет производить и некоторые базовые настройки: включать XMP-профиль модулей памяти и режим RAID, выбирать алгоритм работы вентиляторов, настраивать последовательность включения загрузочных устройств.
Единственное подменю в Easy Mode носит название Tools, в нем представлен ряд полезных утилит. Так, с помощью Instant Flash и Internet Flash можно обновить прошивку платы, используя заранее скачанный файл или прямо с серверов ASRock через Интернет. Ну а инструментарий FAN-Tastic Tuning дает возможность гибкой настройки программного управления скоростями вращения всех вентиляторов, подключенных непосредственно к плате.
Режим Advanced Mode гораздо объемней. Здесь набор настроек ограничен лишь возможностями платформы и чипсета.
Из полезных опций, доступных не у всех производителей системных плат, можно отметить возможность программного управления скоростями вращения всех вентиляторов, подключенных непосредственно к плате. Соответствующие настройки представлены в подменю Hardware Monitor, где для каждого из вентиляторов можно выбрать режим работы и привязку регулировки скорости вращения крыльчатки к датчику температуры в процессоре или в чипсете.
Поскольку чипсет Intel H370 не допускает разгон специальных процессоров Intel «К-серии», искать соответствующий функционал в меню утилиты настройки ASRock Fatal1ty H370 Performance бессмысленно.
Единственное, с чем можно поэкспериментировать, так это с повышением частоты модулей памяти в пределах до 2666 МГц с увеличением напряжения или без.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин