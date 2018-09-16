ASRock Fatal1ty H370 Performance

Работа гигабитной локальной сети также обеспечена чипсетом, физический уровень гигабитного сетевого контроллера которого реализован на чипе Intel I219V.

Вывод звука на аудиосистемы (с количеством поддерживаемых каналов до восьми) и стереонаушники базируется на кодеке Realtek ALC1220. Чип оснащен ЦАП, обеспечивающим соотношение сигнал/шум на уровне 120dB, и поддерживает технологию Creative Sound Blaste Cinema 3. В его обвязке используются электролитические аудиоконденсаторы Nichicon серии Fine Gold, а фронтальный выход на наушники реализован через операционный усилитель TI NE5532 Premium, поддерживающий устройства с импедансом до 600 Ом с его автоматическим определением, способным полностью раскачать даже самые сложные решения.

Помимо этого на плате реализован полный комплекс мер для улучшения качества выводимого звука. Так, вся схема электрически изолирована от остальной части текстолита, что сводит на нет возможные проникновения электромагнитных помех из других цепей, а основные каналы выполнены на различных слоях, чтобы исключить взаимопроникновение. Запитка аудиотракта осуществляется напрямую от главного 24-контактного разъема питания на текстолите без параллельных соединений и ответвлений для других потребителей (технология Direct Drive). В довершение картины контакты аудиовыходов на задней панели и колодки на плате покрыты слоем позолоты.