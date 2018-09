Новым «шестеренкам войны» быть! Microsoft анонсировала Gears of War 5

Компания Microsoft представила на выставке E3 новую игру из вселенной «шестерёнок войны» — Gears of War 5. Новая часть, как и предыдущая, выйдет на ПК и Xbox One. Разработкой игры занимается The Coalition, релиз намечен на 2019 год.

В Gears of War 5 обещан самый большой и красивый мир Gears из когда-либо созданных. Играть можно будет как в одиночную кампанию, так и в кооперативном режиме с разделенным экраном или в онлайне. Причем игровой мир на экране монитора должен оказаться очень красивым, ведь заявлена поддержка разрешения 4K Ultra HD с HDR и частотой 60 кадров в секунду.

Вместе с Gears of War 5 представлены еще две игры по вселенной Gears: Gears Pop, разрабатываемая совместно с Funko и выполненная в стиле стиле Funko Pop, а также Gears Tactics — пошаговая тактическая игра, объединяющая скоростной брутальный экшн и повествование, завязанное на персонажах, с настраиваемыми отрядами, модифицируемым оружием и масштабными сражениями с боссами.