Ученые выяснили, кто живет дольше - верующие или атеисты

Те, кто принадлежит к какой-либо религии, живут на несколько лет дольше, чем нерелигиозные люди. Научная работа об этом опубликована в журнале Social Psychological and Personality Science, кратко о ней рассказывает сайт Университета штата Огайо.



Фото: Евгений Ерчак

Группа исследователей изучила более 1000 некрологов, опубликованных на протяжении четырех лет в 42 крупных городах США. Они сравнили продолжительность жизни с теми данными, которые были указаны в публикациях — пол, семейное положение и вероисповедание.

Выяснилось, что дольше живут те, кто считает себя религиозным человеком. Люди, в некрологах которых упоминалась та или иная вера, в среднем жили на 5,64 года дольше, чем те, чьи некрологи умалчивали о религии. Эта цифра сократилась до 3,82 лет после коррекции с учетом пола и семейного положения, однако корреляция осталась заметной.

Исследователи полагают, что причина этого — в правилах и нормах многих религий. Они ограничивают нездоровые занятия вроде употребления алкоголя и наркотиков, а также половую распущенность. К тому же религии поощряют успокаивающие практики — например, молитвы и медитации, которые могут положительно влиять на здоровье.