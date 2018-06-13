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Обзор ASUS Zenfone 5: почти флагман "с другой планеты"
14.06.2018 16:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Предпочтения белорусов на рынке смартфонов давно известны: вряд ли, зайдя в салон оператора, вы обратите внимание на бренды, отличные от Samsung, Apple, Huawei или Xiaomi. Но порой всё же стоит. Сегодня у нас на обзоре представитель компании, более известной своими ноутбуками, игровыми компьютерами и роутерами — ASUS Zenfone 5.
Устройство продается в нескольких модификациях. «Основная» получила индекс ZE620KL (она и побывала у нас на тесте). У этой модели средний по текущим меркам процессор Snapdragon 636, но есть еще и топовый вариант — Zenfone 5z ZS620KL со Snapdragon 845 внутри. Это их единственное отличие, которое большинство пользователей даже не заметят (зато тестируемый «стандартный» вариант стоит дешевле).
Забегая наперед, скажу, что у этого гаджета есть несколько интересных особенностей, которые выделяют его среди массы других устройств этой ценовой категории. Например, дизайн.
Дизайн и эргономика
Если у вас когда-либо были топовые ноутбуки ASUS, то вы наверняка помните фирменную дизайнерскую фишку: от логотипа на задней крышке как бы расходятся лучи. Здесь на задней поверхности роль «центра лучей» выполняет сканер отпечатков пальцев, и смотрится это красиво.
У нас на тестировании был смартфон темно-серо-голубого цвета. Это довольно симпатичная расцветка, которая на солнце выглядит почти голубой, а в приглушенном свете — темно-серой. А вообще устройство продается еще и в серебристо-белом цвете.
Задняя поверхность Zenfone 5 — стеклянная, а потому с легкостью
Но если вы не любите отпечатки и хотите сохранить первоначальный вид гаджета как можно дольше, производитель положил в комплект прозрачный силиконовый чехол — в дополнение к быстрой зарядке и нормальным (3,5 мм) наушникам.
Диагональ экрана устройства — 6,2 дюйма, однако благодаря своей «безрамочности» (с вырезом сверху, куда ж теперь без него), в руке он лежит прекрасно. Для сравнения: габариты Zenfone 5 — 153×75,7×7,9 мм, а 6,2-дюймового Samsung Galaxy S9+ — 158,1×73,8×8,5 мм. Т.е. он тоньше и короче корейского флагмана, но чуть шире его (из-за немного другого соотношения сторон).
Помимо сканера отпечатков, здесь есть возможность разблокировки взглядом. Впрочем, до эталонной эппловской ей далеко: во-первых, она не такая безопасная, как Face ID, во-вторых, в темноте, контровом свете и других затруднениях может «тормозить». Так что лучше уж старый добрый сканер — он работает быстро и безупречно.
ASUS Zenfone — двухсимочный, вместо второй карточки можно использовать microSD до 2 TB (если вам не хватает 64 ГБ базовой версии). Кроме того, покупатели устройства автоматом получают 100 ГБ в Google Drive на 1 год.
Стандартный 3,5-мм аудиоразъем и стереодинамики тут присутствуют, а вот защиты от воды и пыли нет никакой, увы.
Отличный, но не идеальный экран
У ASUS Zenfone 5 — прекрасная 6,2-дюймовая матрица с разрешением 2246×1080 пикселей. Его вполне достаточно, чтобы не различать отдельные пиксели (плотность — 402 ppi, как, к примеру, у iPhone 8 Plus).
Экран очень яркий и контрастный, цвета сочные и натуральные, порой кажется, что картинка как будто бы наклеена на защищающее экран стекло (Gorilla Glass). Изображение отлично читается даже в солнечный день, кроме того, здесь хорошее олеофобное покрытие.
Единственный минус, не раздражающий, но не позволяющий назвать экран идеальным — это покраснение изображения, если смотреть на дисплей под углом. Чем больше угол, тем больше краснеет (и темнеет) картинка. Изменение цветовой температуры в настройках это, к сожалению, не исправляет.
Мощности вам хватит. И батарейки тоже
Как я уже писал в начале, Zenfone 5 — это почти флагман, от топовой версии 5z его отличает более слабый процессор — Snapdragon 636 вместо 845. Однако мощности чипа с лихвой хватает для всех задач и современных игр. В популярном тесте AnTuTu гаджет набирает 140 тысяч баллов. Мы проверили: «затыков» нет даже в самых «тяжелых» и ресурсоемких программах и играх.
Snapdragon 636 — это, по сути, новый 625, только более мощный. А Snapdragon 625 в свою очередь — один из самых «экономичных» процессоров. Вот и получается, что устройство даже с 6,2-дюймовым экраном и относительно небольшим аккумулятором на 3300 мАч спокойно выдерживает день, даже с большим количеством игр (около часа), Facebook и интернет-серфинга.
Важно, что гаджет поддерживает технологию быстрой зарядки. С 0 до 100% комплектным адаптером устройство заряжается примерно за полтора часа.
Но самое главное — это камеры
Один из главных трендов на рынке смартфонов в настоящее время — это камеры, и этот элемент — самая сильная сторона Zenfone 5.
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Основная камера двойная. Главный модуль — 12 Мп (f/1.8, 24 мм), а второй служит не для приближения, а для «удаления» — он широкоугольный — 8 Мп (f/2.0, 12 мм).
Кстати, точно такое же предназначение второй камеры у флагманов LG. И это в некоторых случаях удобнее, чем 2−3-кратный зум. Например, в поездках в другие страны, когда в кадр должна поместиться как можно большая картинка. Ниже — несколько примеров, где первый кадр сделан на главную камеру, второй — на широкоугольную.
Фронтальная камера — 8 Мп (f/2.0, 24 мм) делает селфи вполне хорошего качества и умеет записывать Full HD видео. Пример фото:
В итоге
Если вас не смущает надпись ASUS (с «другой смартфонной планеты»), то тогда устройство вас не разочарует. За относительно небольшую цену (около 950 рублей) вы получите «очень крепкого середнячка» с отличным экраном, хорошей производительностью и временем автономной работы, прекрасными для своего сегмента камерами, который к тому же отлично собран и так же выглядит.
Сюда бы еще защиту от воды и беспроводную зарядку — был бы вообще «огонь». К замеченным в ходе теста недостаткам я бы отнес лишь небольшое покраснение экрана при наклоне и маркий (но не скользкий!) стеклянный корпус.
Смотрите, сколько у нас стоят главные конкуренты ASUS Zenfone 5:
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Предпочтения белорусов на рынке смартфонов давно известны: вряд ли, зайдя в салон оператора, вы обратите внимание на бренды, отличные от Samsung, Apple, Huawei или Xiaomi....
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