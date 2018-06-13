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"Когда следующая игра с Саудовской Аравией?" Как шутят в соцсетях о победе российской сборной на ЧМ
14.06.2018 22:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Сборная России по футболу начала домашний чемпионат мира с победы над Саудовской Аравии со счетом 5:0. Эта игра сразу стала самой обсудаемой темой в соцсетях. Мы выбрали самые остроумные реплики об этом.
Многие отметили, что российской сборной теперь есть чем гордиться, а особено — главному тренеру Черчесову.
Кстати, вчера Черчесов сам о шутил о замене Лопетеги.
Защита Саудовской Аравии во время игры выглядела не очень.
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