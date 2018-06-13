"Когда следующая игра с Саудовской Аравией?" Как шутят в соцсетях о победе российской сборной на ЧМ

Сборная России по футболу начала домашний чемпионат мира с победы над Саудовской Аравии со счетом 5:0. Эта игра сразу стала самой обсудаемой темой в соцсетях. Мы выбрали самые остроумные реплики об этом.

Многие отметили, что российской сборной теперь есть чем гордиться, а особено — главному тренеру Черчесову.

В офисе «Ювентуса» грустно смотрят, как дорожает Головин — Никита Белоголовцев (@belogolovcev) 14 июня 2018 г.

Короче, сборная России дойдет до полуфинала, но там проиграет, потому что перед этим главный тренер лопнет от самодовольства — Andrey Kozenko (@akozenko) 14 июня 2018 г.

Официальное заявление Реал Мадрида: Лопетеги уволен из клуба, новый тренер — Черчесов — AlexanderVishnevskiy (@a_vishnevskiy) 14 июня 2018 г.

Кстати, вчера Черчесов сам о шутил о замене Лопетеги.

Звонили из федерации футбола Испании, предложили возглавить их сборную, но я не из тех, кто бросает своих ребята на пол пути, поэтому попросил их перезвонить через недельку. — Станислав Черчесов (@StasCherchesov) 13 июня 2018 г.

Защита Саудовской Аравии во время игры выглядела не очень.