CD Projekt RED анонсировала Cyberpunk 2077!

CD Projekt RED на выставке E3 представила игру Cyberpunk 2077. Увы, разработчики не стали сливать абсолютно всю инфу о тайтле, но кое-какие данные уже просочились в Сеть.

Начать следует с того, что Cyberpunk 2077 – это RPG от первого лица, однако некоторые части игрок будет проходить от третьего лица. Например, именно таким образом организовано управлением автомобилем.

Главного героя зовут «V», и, на усмотрение игрока, он может быть как мужчиной, так и женщиной. ГГ можно будет прокачивать по следующим категориям: Сила, Телосложение, Интеллект, Рефлексы, Технологии и Крутость. Продемонстрированный в демке интерфейс очень аскетичный, он включает только небольшое окно с информацией квеста и компас. Но во время боевки интерфейс расширяется – появляются названия персонажей, очки здоровья, цифры урона.