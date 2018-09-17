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Слепой пациентке восстановили зрение, пересадив часть зуба в глаз

15.06.2018 11:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В израильской больнице «Бейлинсон» в Петах-Тикве восстановили зрение слепой пациентке Ципи Балили, имплантировав в глаз фрагмент ее собственного зуба, пишет vesty.co.il. Как отметили в медучреждении, такая сложная и редкая операция была проведена ими впервые.

Фото: Пресс-служба больницы "Бейлинсон"
Фото: Пресс-служба больницы «Бейлинсон»

Этот метод называется остеоодонтокерапротезированием (OOKP). Процедура состоит из нескольких этапов и включает в себя две хирургические операции, каждая из которых занимает около 8 часов.

На первом этапе ей удалили зуб вместе с корнем и сделали из него пластинку по размеру глаза. Затем в ней просверлили отверстие диаметром 3 мм и вставили в него искусственную роговицу.

Полученную «зубную роговицу» врачи имплантировали Ципи в щеку, в область под веком, чтобы организм построил новые кровеносные сосуды, которые будут снабжать ее кровью.

Преимущество использования зубной ткани состоит в том, что организм не идентифицирует «зубную роговицу» как инородное тело и отторжения не происходит.

Спустя три месяца врачи извлекли «зубную роговицу» вместе с сосудами из щеки Ципи, очистили поврежденный глаз, удалив из него некоторые внутриглазные структуры, и пересадили полученную конструкцию в глазницу. И вскоре пациентка начала видеть.

Фото: Пресс-служба больницы "Бейлинсон"
Фото: Пресс-служба больницы «Бейлинсон»

Все этапы операции были проведены израильскими врачами, но поскольку они выполняли ее впервые, на помощь им прилетели специалисты в области офтальмологии и челюстно-лицевой хирургии из швейцарской клиники, где этот метод практикуется.

 
 
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В израильской больнице «Бейлинсон» в Петах-Тикве восстановили зрение слепой пациентке Ципи Балили, имплантировав в глаз фрагмент ее собственного зуба, пишет...
 
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