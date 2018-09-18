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Just Cause 4 выйдет 4 декабря, трейлер уже в Сети
15.06.2018 09:43 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Square Enix на выставке E3 2018 анонсировала новую часть экшена Just Cause - Just Cause 4. Игра выйдет 4 декабря на PlayStation 4, Xbox One и ПК, но ее трейлер можно посмотреть уже сейчас.
В новой части продолжится повествование о похождениях агента ЦРУ Рико Родригеза. Судя по трейлеру, наряду со стандартным оружием в виде ракетницы, винтовки и крюка на веревке, ГГ получит еще одно совсем необычное – смерч.
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Square Enix на выставке E3 2018 анонсировала новую часть экшена Just Cause - Just Cause 4. Игра выйдет 4 декабря на PlayStation...
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