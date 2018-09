Just Cause 4 выйдет 4 декабря, трейлер уже в Сети

Square Enix на выставке E3 2018 анонсировала новую часть экшена Just Cause - Just Cause 4. Игра выйдет 4 декабря на PlayStation 4, Xbox One и ПК, но ее трейлер можно посмотреть уже сейчас.

В новой части продолжится повествование о похождениях агента ЦРУ Рико Родригеза. Судя по трейлеру, наряду со стандартным оружием в виде ракетницы, винтовки и крюка на веревке, ГГ получит еще одно совсем необычное – смерч.