Как белорус стал топ-менеджером в 31 год и теперь инвестирует миллионы долларов в IT

Николай Марковник в 31 год стал управляющим компании VP Capital, которая инвестирует миллионы долларов в технологический сектор. В интервью 42.TUT.BY топ-менеджер рассказал, как он пришел на эту работу, какие навыки сегодня необходимы в управлении, об умных камерах и глобальной платежной системе в криптовалюте, а также о том, чему его научил английский полицейский.





«Большие перемены происходят, когда ты меньше всего этого ожидаешь»

Николай закончил юрфак БГУ, защитил диссертацию по праву, 8 лет работал в адвокатском бюро. Спрашиваем, как он стал главой крупнейшей в техносекторе инвестиционной компании?

— Большие перемены происходят, когда ты меньше всего этого ожидаешь. В юридической фирме «Власова, Михель и партнеры» я специализировался на инвестициях. Прошел путь от помощника до старшего юриста и адвоката. В конце 2014 уже вел переговоры с компанией об условиях партнерства и совсем не думал о смене работы. И тут позвонила бывшая коллега Кира Бондарева. Она годом раньше ушла работать в компанию Виктора Прокопени EXP (Capital) и рекомендовала меня на должность руководителя его инвестиционной компании VP Capital.

Сказать, что это было неожиданно — ничего не сказать. Мы встретились с Виктором в кафе. Помню, я еще удивился, что Виктор — практически мой ровесник, почему-то думал, что ему должно быть минимум лет 40. На той встрече мы обсуждали теорию переговоров.

Он только вернулся из Стэнфорда, где глубоко погрузился в эту тему, а я как раз изучал медиацию (технология урегулирования споров) и теорию коммуникации в Санкт-Петербургском университете. Он тогда высказал одну интересную мысль: проблемы экономики почти всегда лежат за пределами вопросов, изучаемых экономикой, равно как и проблемы права. Крутой юрист или крутой экономист — это не тот, кто наизусть помнит все правила, а тот, кто понимает, как это работает в жизни. Поэтому Виктор искал человека, который прежде всего знает, как работают бизнес и инвестиции, а не просто владеет теорией.



Виктор Прокопеня

«Задав вопрос, можешь выглядеть глупо минуту, не задав, будешь выглядеть глупо всю жизнь»

Николай свободно говорит про криптовалюты, блокчейн, майнинг, перспективы развития рынка технологий. За какой период можно освоить эту тематику?

— За год. Разобрался, читая книги, специализированные статьи, общаясь с экспертами. Задавать правильные вопросы — это самый важный и недооцененный навык в бизнесе. Задав вопрос, можешь выглядеть глупо минуту, не задав, будешь выглядеть глупо всю жизнь.

Наша система образования, к сожалению, не развивает в детях это умение. Все знания, начиная со школы, доносятся до нас в единственно правильном формате. Это не способствует поиску собственных ответов. Если думаешь, что все знаешь, можешь начать делать что-то, исходя из собственных заблуждений. Это самая благодатная почва для проблем и конфликтов. Если не знаешь, то будешь искать ответ, спрашивать и переспрашивать экспертов. Но научиться задавать вопросы никогда не поздно. Можно начать со своих близких, коллег. Это действительно меняет жизнь.

Спрашиваем, какие навыки важны для топ-менеджера. Николай считает одними из самых важных переговорные.

— Самое большое заблуждение, которое я слышал, что переговоры — это игра с нулевой суммой. Переговоры — это всегда про поиск решений, в которых выигрывают обе стороны. Это про создание дополнительной ценности. Чтобы создать эту ценность, нужно уметь строить коммуникацию, узнавать интересы другой стороны. Классический пример: две девочки делят апельсин. Самый простой способ — разрезать его и каждой дать по половине. Но одной апельсин нужен для сока, другой нужна только цедра для пирога. И чтобы это выяснить, нужно задавать вопросы. Много вопросов.

Топ-менеджерам важно понимать, что менеджмент — это не про «имейлы писать». Это про коммуникацию. В Древнем Риме людей, которые плохо владели голосом, не брали в управление. Качество речи, коммуникация, умение выстраивать диалог и быть последовательным — все это очень важно.

А как технологии меняют стиль управления?

— Текст умирает, растет ценность видео. Мы скоро придем к тому, что сайт предприятий будет не кучей разных разрозненных текстов, а станет YouTube-каналом, который будет так же интересно смотреть, как, например, интервью на канале «вДудь». А это уже творчество. Поэтому топ-менеджер должен половину своего дня проводить в решении креативных задач, встречах и обсуждениях этих идей с другими людьми.





В Лондоне полицейский разрешил перейти дорогу на красный

По мнению Николая, через 5 лет не будет «не IT-сектора» — все предприятия станут использовать информационные технологии и превратятся в IT-компании.

Он считает, что для эффективного обучения в современном мире критически важны самообразование: книги, онлайн-курсы и общение с экспертами.

— Имеют значение работа над собой и среда, в которой можно обмениваться знаниями, узнавать что-то новое. Одно без другого не приведет к результату. Очень важно путешествовать и видеть жизнь во всем ее разнообразии, модели взаимодействия людей с институтами и между собой. Это стимулирует работу мозга.

Простой пример: в Беларуси при переходе на красный свет тебе выпишут штраф, даже если вокруг не было ни одной машины и ты никому не мешал, и будут формально правы. В Лондоне в аналогичной ситуации полицейский жестом показал, что я могу перейти дорогу на красный. Я долго думал, почему так? Человек, который призван охранять закон, разрешил мне его нарушить. Думаю, что дело здесь в ценности более высокого порядка: человек и его время — бесценны.

К сожалению, наша система образования не создает условия для подготовки специалистов, востребованных в новой экономике. Сегодня она готовит будущих безработных и нуждается в серьезной реформе. Думаю, что дипломы о высшем образовании нужно выдавать 30% выпускникам.

«Умная камера должна начинать работать еще в кармане»

Компания Николая сейчас активно работает по двум направлениям развития искусственного интеллекта: в сфере финансов и в области компьютерного зрения. Кроме того, им нравится блокчейн и все, что с этим связано.

— Мы изучаем возможности использования криптовалют — в первую очередь как способа расчетов, а не как объектов спекуляций. Хотим делать собственную международную децентрализованную систему платежей в криптовалюте на базе технологии lightning. Это позволит проводить мгновенные платежи с минимальными комиссиями или без них между людьми в разных частях планеты. Мы уверены, что это будущее финансовой системы.

Спрашиваем, как сейчас применяется искусственный интеллект в компьютерном зрении?

— Простой пример. Есть много решений для обработки фото. Но нет ни одного приложения, которое подскажет, как это фото лучше сделать. Мы делаем технологии, которые с помощью искусственного интеллекта могут помочь лучше фотографировать — выровнять горизонт, наклонить камеру к себе, развернуть ее от солнца и так далее. Всё это — до того, как фотография сделана.



Этой фотография показывает, как камера может подсказать, где сделать прикольное селфи (пример с London Eye).

«Умная» камера должна начинать работать еще в кармане. Например, идешь по городу, а камера сообщает: «Если пройти 50 метров вниз по улице, увидишь место, где через 5 минут можно снять красивейший закат».

Сегодняшние камеры, на наш взгляд, находятся в зачаточном состоянии, очевидно, что их потенциал как средства рассказывания историй только начинает раскрываться. Это положение можно сравнить с состоянием биткоина в 2011 году.

«Благотворительностью должен заниматься каждый, кто может»

Напоследок спрашиваем у Николая, какой главный вызов в его работе?

— В бизнесе, как и в каждой сфере деятельности всегда есть тысяча и одно ограничение. Но люди бизнеса привыкли много работать и добиваться успехов, несмотря ни на что.

Меня лично мотивирует то, что мы не только инвестируем, но и работаем над улучшением экосистемы для предпринимательства.

Поэтому я, например, не жалею ни об одной минуте времени, в выходные дни или ночью после работы, затраченной на подготовку проекта Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики». Каждый раз, когда вижу новости, что благодаря ему в ПВТ входят новые компании, создаются новые рабочие места, растет количество валюты в стране, радуюсь, это придает силы и мотивирует. 100 компаний вступили в ПВТ за последние 5 месяцев. Разве это не круто?

Работа для общей пользы реально дает энергию. Это своего рода благотворительность. Благотворительностью должен заниматься каждый, кто может. Вы увидите, как это изменит вашу жизнь.

Сейчас мы активно занимаемся многими инициативами для улучшения экосистемы бизнеса в целом. Не про все могу говорить. К примеру, работаем над тем, чтобы резиденты Беларуси могли не только платить через международную систему платежей PayPal, но и принимать платежи. Очень интересная и непростая задача. Уверен, мы это сделаем.