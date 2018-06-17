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Ученые выяснили, почему люди переедают и любят вредную еду
18.06.2018 08:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Ученые из Йельского университета рассказали, почему вредная, но вкусная еда с обилием углеводов и жиров способна «включать» систему вознаграждения мозга и заставлять нас переедать, даже если мы не голодны. Об этом
Исследование было опубликовано 14 июня, автор — старший научный сотрудник университета Дана Смолл, директор Исследовательского центра современной диеты и физиологии. Она объяснила, что биологические процессы в нашем организме тщательно определяют ценность пищи и затем принимают адаптивные решения.
«Например, мышь не должна рисковать бежать в открытую и подвергать себя опасности быть пойманной, если пища не даст ей энергии», — отметила она.
206 взрослым участникам были показаны фотографии закусок, которые содержали главным образом, жиры, сахар и комбинацию жиров и углеводов. Их попросили оценить, сколько калорий находилось в продуктах питания, а также выяснить, сколько они будут платить за это.
«Удивительно, что продукты, содержащие жиры и углеводы, сигнализируют о своей потенциальной калорийности в мозг с помощью различных механизмов. Наши участники были очень точны при оценке калорий в жирной пище и неточны при оценке калорий в еде, богатой углеводами», — пояснила специалист.
Участники также были готовы заплатить больше денег за продукты с комбинацией жиров и углеводов по сравнению с продуктами, содержащими только жиры или только углеводы.
Используя сканирование мозга в реальном времени, исследовательская группа наблюдала, как эти комбинированные продукты могут затрагивать нейронные цепи в центре вознаграждения мозга.
Было обнаружено, что реакция была более высокой по сравнению с более сладкими закусками, более энергоемкой пищей или даже любимой едой. «Предпочтения не имеют ничего общего с этим ответом. Некоторым продуктам труднее сопротивляться вредной еде», — сказала Смолл.
Чтобы объяснить, почему наш мозг работает таким образом, авторы рассказали, что наши предки в основном ели естественные источники пищи и не употребляли закуски, сочетающие жиры и углеводы.
«Современная пищевая среда предлагает питательные вещества в дозах и комбинациях, которые не существуют в природе, — пишут авторы. — Это резко контрастирует с диетой наших предков, состоящей в основном из древесных растений и сырого мяса животных». Поэтому вредной еде сложнее сопротивляться.
Эти результаты могут помочь специалистам понять, как система вознаграждения способствует увеличению веса, способствуя перееданию, даже если человек не голоден.
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Ученые из Йельского университета рассказали, почему вредная, но вкусная еда с обилием углеводов и жиров способна «включать» систему вознаграждения мозга...
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