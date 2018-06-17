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В центре Минска пропали дроны. За три месяца никто не смог их найти

18.06.2018 10:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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25 марта сотрудник TUT.BY Кирилл Уколов снимал празднование 100-летия БНР возле Большого театра оперы и балета. Неожиданно дрон, с которого он вел трансляцию, потерял управление и сел на землю за милицейским ограждением. С тех пор никто так и не смог найти устройство: ни хозяин, ни уголовный розыск.

В центре Минска пропали дроны. За три месяца никто не смог их найти
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Взлетел и исчез

На месте мероприятия в тот день связь работала плохо. Поэтому Кирилл отошел примерно на 200 метров в сторону реки, запустил дрон и «подлетел» к площади Парижской коммуны. В определенный момент квадрокоптер перестал подчиняться сигналам пульта управления, перешел в режим принудительной посадки.

— Я видел его до крон деревьев в парке сбоку от театра, это место было отделено металлическими ограждениями, — вспоминает он. — Я пошел к площади, досмотр на входе смог пройти только через двадцать минут. Когда подошел — на этом месте уже ничего не было.

В центре Минска пропали дроны. За три месяца никто не смог их найти
Площадка у театра в этот день была обнесена металлической оградой. Оператор помнит, что коптер сел за ограждением. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
В центре Минска пропали дроны. За три месяца никто не смог их найти
Трек, который сохранился от последнего полета дрона

Еще час оператор осматривал территорию у Большого театра опера, но не нашел никаких следов коптера — целого или разбившегося.

Кирилл не получал специальных разрешений на съемку в этот день. Однако зона над минским оперным театром не относится к запрещенным для полетов. Перед началом мероприятия номера всех устройств переписал сотрудник в штатском, а на площадку пускали с дроном.

«Никаких обвинений в совершении правонарушения мне не предъявлялось, никаких документов, свидетельствующих об изъятии моего имущества, я не получал», — отмечает оператор.

«Установить местонахождение не представилось возможным»

Модель, на которую снимал Кирилл, — DJI Phantom 4 PRO. Такой дрон стоит 1500 долларов у производителя и почти 4000 рублей, если покупать его в Беларуси.

Оператор обратился в МВД с просьбой вернуть устройство. Оттуда его перенаправили в ГУВД Мингорисполкома, дальше — в УВД администрации Центрального района. Обращение рассмотрело отделение уголовного розыска криминальной милиции.

«Проведенными мероприятиями установить местонахождение вашего имущества не представилось возможным, — говорится в ответе из ведомства. — При обследовании прилегающей территории к месту утери контроля над беспилотным авиационным комплексом он обнаружен не был».

В такой же ситуации оказался оператор Сергей Глушцов, который тоже снимал мероприятие в этот день. Его история очень похожа: связь с дроном мгновенно оборвалась, картинка на экране выключилась и устройство улетело в сторону театра. Из милиции ему пришел такой же ответ, как и Кириллу.

«Такого не бывает без вмешательства»

Оба оператора уверены: их дроны «угнали».

— На расшифровке логов полета видно, что все сигналы обрубаются мгновенно, — говорит Кирилл. — Такого не бывает без вмешательства. Тем более, на расстоянии 230 метров, когда пару секунд раньше на более длинной дистанции все было нормально.

В центре Минска пропали дроны. За три месяца никто не смог их найти
Судя по данным устройства, дрон резко потерял связь с оператором и сигнал GPS

В Беларуси разработаны комплексы, которые дают возможность нарушить управление беспилотником, увести его с намеченного маршрута или принудить к аварийной посадке. Применялись ли они в тот день — неизвестно.

В своем обращении в милицию Кирилл предположил, что устройство изъяли правоохранительные органы, которые отвечали за безопасность мероприятия.

В МВД так не считают. «Это могла быть техническая оплошность оператора, мог быть сбой в работе управляющих систем, а могли угнать — не исключаю ничего, разбираемся», — говорил министр внутренних дел Игорь Шуневич в апреле.

Спустя месяц ситуация не прояснилась. «Указанные вами возможные способы пропажи вашего имущества не нашли своего подтверждения», — коротко говорится в официальном ответе из районного УВД.

В центре Минска пропали дроны. За три месяца никто не смог их найти
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В итоге в ведомстве пришли к выводу, что закон никто на нарушал.

«Было установлено, что во время проведения массового мероприятия в силу большого скопления людей, а также наличия многочисленных факторов, влияющих на контроль за полетом летательного аппарата, орган дознания объективно считает, что нарушений действующего уголовного и административного законодательства в отношении вас нет», — говорится в ответе.

И Кирилл, и Сергей приобрели новые дроны и продолжают снимать на них. Где сейчас «исчезнувшие» коптеры — так и осталось загадкой, даже через три месяца после их пропажи.

— Ситуация получается комичная, — говорит Кирилл. —  Всюду были камеры, велась трансляция, за правопорядком следило сразу несколько силовых ведомств, которые контролировали всю территорию. А в итоге получается — его там будто не было. Дрон-то я себе купил, но вот осадок останется.

 
 
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25 марта сотрудник TUT.BY Кирилл Уколов снимал празднование 100-летия БНР возле Большого театра оперы и балета. Неожиданно дрон, с которого он вел трансляцию, потерял...
 
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