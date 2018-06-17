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В центре Минска пропали дроны. За три месяца никто не смог их найти
18.06.2018 10:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
25 марта сотрудник TUT.BY Кирилл Уколов снимал празднование 100-летия БНР возле Большого театра оперы и балета. Неожиданно дрон, с которого он вел трансляцию, потерял управление и сел на землю за милицейским ограждением. С тех пор никто так и не смог найти устройство: ни хозяин, ни уголовный розыск.
Взлетел и исчез
На месте мероприятия в тот день связь работала плохо. Поэтому Кирилл отошел примерно на 200 метров в сторону реки, запустил дрон и «подлетел» к площади Парижской коммуны. В определенный момент квадрокоптер перестал подчиняться сигналам пульта управления, перешел в режим принудительной посадки.
— Я видел его до крон деревьев в парке сбоку от театра, это место было отделено металлическими ограждениями, — вспоминает он. — Я пошел к площади, досмотр на входе смог пройти только через двадцать минут. Когда подошел — на этом месте уже ничего не было.
Еще час оператор осматривал территорию у Большого театра опера, но не нашел никаких следов коптера — целого или разбившегося.
Кирилл не получал специальных разрешений на съемку в этот день. Однако зона над минским оперным театром не относится к запрещенным для полетов. Перед началом мероприятия номера всех устройств переписал сотрудник в штатском, а на площадку пускали с дроном.
«Никаких обвинений в совершении правонарушения мне не предъявлялось, никаких документов, свидетельствующих об изъятии моего имущества, я не получал», — отмечает оператор.
«Установить местонахождение не представилось возможным»
Модель, на которую снимал Кирилл, — DJI Phantom 4 PRO. Такой дрон стоит 1500 долларов у производителя и почти 4000 рублей, если покупать его в Беларуси.
Оператор обратился в МВД с просьбой вернуть устройство. Оттуда его перенаправили в ГУВД Мингорисполкома, дальше — в УВД администрации Центрального района. Обращение рассмотрело отделение уголовного розыска криминальной милиции.
«Проведенными мероприятиями установить местонахождение вашего имущества не представилось возможным, — говорится в ответе из ведомства. — При обследовании прилегающей территории к месту утери контроля над беспилотным авиационным комплексом он обнаружен не был».
В такой же ситуации оказался оператор Сергей Глушцов, который тоже снимал мероприятие в этот день. Его история очень похожа: связь с дроном мгновенно оборвалась, картинка на экране выключилась и устройство улетело в сторону театра. Из милиции ему пришел такой же ответ, как и Кириллу.
«Такого не бывает без вмешательства»
Оба оператора уверены: их дроны «угнали».
— На расшифровке логов полета видно, что все сигналы обрубаются мгновенно, — говорит Кирилл. — Такого не бывает без вмешательства. Тем более, на расстоянии 230 метров, когда пару секунд раньше на более длинной дистанции все было нормально.
В Беларуси
В своем обращении в милицию Кирилл предположил, что устройство изъяли правоохранительные органы, которые отвечали за безопасность мероприятия.
В МВД так не считают. «Это могла быть техническая оплошность оператора, мог быть сбой в работе управляющих систем, а могли угнать — не исключаю ничего, разбираемся», —
Спустя месяц ситуация не прояснилась. «Указанные вами возможные способы пропажи вашего имущества не нашли своего подтверждения», — коротко говорится в официальном ответе из районного УВД.
В итоге в ведомстве пришли к выводу, что закон никто на нарушал.
«Было установлено, что во время проведения массового мероприятия в силу большого скопления людей, а также наличия многочисленных факторов, влияющих на контроль за полетом летательного аппарата, орган дознания объективно считает, что нарушений действующего уголовного и административного законодательства в отношении вас нет», — говорится в ответе.
И Кирилл, и Сергей приобрели новые дроны и продолжают снимать на них. Где сейчас «исчезнувшие» коптеры — так и осталось загадкой, даже через три месяца после их пропажи.
— Ситуация получается комичная, — говорит Кирилл. — Всюду были камеры, велась трансляция, за правопорядком следило сразу несколько силовых ведомств, которые контролировали всю территорию. А в итоге получается — его там будто не было. Дрон-то я себе купил, но вот осадок останется.
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25 марта сотрудник TUT.BY Кирилл Уколов снимал празднование 100-летия БНР возле Большого театра оперы и балета. Неожиданно дрон, с которого он вел трансляцию, потерял...
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