Пауки-парашютисты определяют силу ветра перед полетом

Крупные пауки-крабы из семейства Thomisidae используют паутину для воздушных полетов, и, прежде чем взлететь, проводят серию «метеорологических наблюдений» — оценивают скорость и направление ветра, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале PLOS Biology, краткий перевод размещен на N+1.

Пауки из некоторых семейств (Linyphiidae, Araneidae, Lycosidae, Thomisidae) могут использовать «воздушный шар» из паутины для перелетов, иногда на очень большие дистанции.

Обычно воздушным транспортом пользуются недавно вылупившиеся пауки, которые спасаются от каннибализма или нехватки пищи. Некоторые взрослые пауки также перелетают на новые места, обычно они бывают не больше трех миллиметров в размере. Однако пауки-крабы из семейства Thomisidae — парашютисты тяжелого класса. Они весят до 25 грамм и могут быть до шести миллиметров длиной.

Объектом исследования Мун Сон Чо (Moonsung Cho) и его коллег из берлинского Технического университета стали взрослые пауки-крабы рода Xysticus. Ученые провели эксперименты в поле, а также в лаборатории, с использованием аэродинамической трубы. В полевом эксперименте участвовали 14 пауков, которых выпускали на искусственные гипсовые платформы в форме гриба на высоте чуть больше метра. На такой платформе паук мог просто отыскать самую высокую точку и приготовиться к полету.



Фото: PLOS Biology

Большинство пауков взлетало с платформы «на цыпочках», подняв брюшко вверх и развернув его по направлению ветра. Перед взлетом пауки поднимали поочередно или вместе передние ноги на несколько секунд, после чего ориентировали тело по направлению ветра. При скорости ветра до трех метров в секунду пауки выпускали веер паутинных нитей и взлетали с помощью них в воздух.

Оказалось, что взлетая «на цыпочках», пауки оставляли прикрепленный к платформе страховочный «трос», идущий от брюшка. Эта нить безопасности достигала длины три-пять метров, и микроскопические исследования показали, что она состояла из двух паутинных волокон. Пауки распластывались и выпрямляли ноги не только в момент взлета, но и в полете.

Лабораторные эксперименты с использованием аэродинамической трубы позволили собрать 11 образцов «воздушных шаров». «Шары» состояли из веера нитей длиной чуть больше трех метров — двух толстых нитей (в среднем 722 нанометра толщиной) и до 60 тонких нитей (в среднем 211 нанометров толщиной).

Для успешного путешествия на «воздушном шаре» паукам лучше всего подходят восходящие воздушные потоки. Расчеты показали, что восходящие потоки с большей вероятностью возникают при низкой скорости горизонтального ветра. Активно определяя скорость и направление ветра, пауки могут отправляться в полет только тогда, когда условия для этого наиболее подходящие и путешествие обещает быть удачным.

Ранее у крупных пауков-крабов была обнаружена способность к управляемому планированию с большой высоты, а большинство пауков, способные к полету на паутинном шаре оказались способны также передвигаться по воде.