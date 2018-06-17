ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

NASA показало последствия падения метеорита на поверхность Марса

18.06.2018 15:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На новых снимках, сделанных аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, можно заметить последствия падения метеорита на поверхность планеты: оно образовало кратер и привело к оползню, который оставил за собой длинную темную полосу, пишет popmech.ru.

NASA показало последствия падения метеорита на поверхность Марса

Автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) была запущена к Марсу в 2006 году. Используя высокотехнологичные инструменты — камеры, спектрометры, радары, — аппарат анализировал геологию Марса и помогал другим миссиям. Хотя планировалось, что миссия MRO продлится всего два года, станция осталась на орбите Красной планеты на целых 12 лет и работает до сих пор.

Недавно при помощи инструмента HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) аппарат заснял ударный кратер на поверхности Марса — углубление, образовавшееся после падения на поверхность метеорита. В результате случился оползень, который оставил за собой длинную темную полосу. Такие полосы, как предполагается, образуются, когда со склона сходит достаточно яркий слой пыли и становится заметен более темный материал.

NASA показало последствия падения метеорита на поверхность Марса
NASA / JPL-Caltech / Univ. of Arizona Перевернутое изображение, масштаб — 28 сантиметров на пиксель.

Удар метеорита, образовавший кратер, случился примерно 10 лет назад. И хотя кратер небольшой (в поперечнике составляет приблизительно пять метров), из-за него образовалась полоса длиной около одного километра. Кроме того, сбоку от этой полосы, как отмечает NASA, можно заметить и след от другого оползня, случившегося еще раньше.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На новых снимках, сделанных аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, можно заметить последствия падения метеорита на поверхность планеты: оно образовало кратер и привело...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Пауки-парашютисты определяют силу ветра перед полетом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика