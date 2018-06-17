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NASA показало последствия падения метеорита на поверхность Марса
18.06.2018 15:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На новых снимках, сделанных аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, можно заметить последствия падения метеорита на поверхность планеты: оно образовало кратер и привело к оползню, который оставил за собой длинную темную полосу,
Автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) была запущена к Марсу в 2006 году. Используя высокотехнологичные инструменты — камеры, спектрометры, радары, — аппарат анализировал геологию Марса и помогал другим миссиям. Хотя планировалось, что миссия MRO продлится всего два года, станция осталась на орбите Красной планеты на целых 12 лет и работает до сих пор.
Недавно при помощи инструмента HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) аппарат заснял ударный кратер на поверхности Марса — углубление, образовавшееся после падения на поверхность метеорита. В результате случился оползень, который оставил за собой длинную темную полосу. Такие полосы, как предполагается, образуются, когда со склона сходит достаточно яркий слой пыли и становится заметен более темный материал.
Удар метеорита, образовавший кратер, случился примерно 10 лет назад. И хотя кратер небольшой (в поперечнике составляет приблизительно пять метров), из-за него образовалась полоса длиной около одного километра. Кроме того, сбоку от этой полосы, как отмечает NASA, можно заметить и след от другого оползня, случившегося еще раньше.
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На новых снимках, сделанных аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, можно заметить последствия падения метеорита на поверхность планеты: оно образовало кратер и привело...
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