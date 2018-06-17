SAP поддерживает цифровую трансформацию экономики и бизнеса в Беларуси

В столице Беларуси завершил работу ежегодный SAP Форум Минск, одно из крупнейших событий ИТ-индустрии в стране. В этом году мероприятие собрало беспрецедентное количество участников – на пятом форуме в Минске собралось более 600 представителей бизнеса, государственных органов, партнеров SAP в Беларуси.

На мероприятии были представлены инновационные решения SAP и решения для различных отраслей экономики, а клиенты и партнеры компании делились своим опытом применения информационных технологий для трансформации бизнеса. Решения по обработке больших данных SAP уже работают в финансах, логистике и энергетике Беларуси, на выставке были продемонстрированы примеры реализации блокчейна в автостраховании и документообороте, прогнозная аналитика в управлении качеством и многие другие. На пленарной сессии и в многочисленных секциях своим опытом цифровой трансформации на основе решений SAP поделились крупнейшие клиенты компании в стране - «Газпром трансгаз Беларусь», «Газпром нефть», «Атлант М», «Мозырский НПЗ», «Гомельэнерго», «Белоруснефть» и другие ведущие компании Беларуси и СНГ.

«Решения SAP используют крупнейшие компании страны. Сегодня SAP в Беларуси – это более 1000 рабочих мест – сотрудников наших консультантов и разработчиков. Мы благодарим партнеров Форума – генерального технологического Huawei, сервисного Biviar Partners и инновационного Epam. В мероприятии принимали активное участие и другие партнеры SAP в Беларуси – Beltim, Velcom, Infopark и AtlantConsult. Своим опытом на сессиях поделились наши клиенты – Белорусская железная дорога, «Белорусьнефть», «Гомельэнерго», «Мозырский НПЗ», «Газпром трансгаз Беларусь», «Атлант-М», «Август-Бел», «Газпромнефть». Вместе у нас получилось сделать отличную бизнес-конференцию. Вместе мы смогли Увидеть больше», – – заявил на полях Форума Илья Шулипин, директор представительства SAP СНГ в Республике Беларусь.

Свои разработки на основе продуктов SAP и собственных решений на стендах выставки представили белорусские партнеры. Мощные серверы Huaweiдемонстрировали на своем стенде готовность ускорить работу решений SAP, «Белтим» показывал комплексные системы безопасности, а Epam Systems с колоссальным опытом разработки ПО, рассказывала о своих успехах в работе с решениями SAP. Новые решения, только недавно получившие сертификацию SAP, были представлены на стенде SkyBuffer, рассказывал о своих решениях и Biviar Partners, сервисный партнер SAP, специализирующийся на создании информационных систем управления персоналом.

Были продемонстрированы сценарии, в которых предприятия полностью переходят в формат цифрового бизнеса, используя передовые технологии интернета вещей (IoT), больших данных, блокчейна и облачных вычислений от SAP. Таким был блок, посвященный S4/HANA. На стенде SAP Ariba посетители смогли погрузиться в виртуальную реальность и почувствовать себя закупщиком будущего. Посетители мероприятия смогли протестировать быстрый и эффективный анализ соцсетей, цифровая платформа для растущего бизнеса и многое другое, что стало доступно с помощью продуктов SAP.

IoT и Cloud технологии компании SAP в энергетике были представлены на стенде «цифрового трансформатора», созданном вместе с партнерами компании «БДО Юникон Бизнес Солюшнс». Прототип системы, использующей множество датчиков, действовал прямо на выставке и с помощью очков дополненной виртуальной реальности (HoloLens) каждый участник мог провести ремонт под руководством диспетчера.

Одним из ключевых событий на Форуме стало подписание между SAP и белорусским телеком-оператором velcom меморандума о партнерстве по модели Partner Managed Cloud. Теперь клиенты velcom смогут получить из облака на базе SAP HANA, развернутого в белорусском дата-центре компании, готовые сервисы от SAP и ее партнеров, а также арендовать облачные ресурсы для создания и вывода на рынок собственных приложений.

Кроме того, был подписан трехсторонний меморандум между Белорусским государственным техническим университетом, SAP и одним из крупнейших партнеров компании в Беларуси, компанией LeverX, международный центр разработок которой расположен в Беларуси. БелГТУ стал шестым членом Университетского альянса SAP в стране, благодаря усилиям LeverX получив не только доступ к обширной библиотеке онлайн-курсов, обучению преподавателей и проведению мероприятий, но и возможность собственного хостинга ERP от SAP для образовательных целей.

Генеральным технологическим партнером SAP Форум Минск выступила компания Huawei. Сервисным партнером стала Biviar Partners, инновационным партнером – компания Epam. Мероприятие прошло при информационной поддержке МТРК "Мир", "Радио Беларуси", бизнес-журнала "Дело", издания "Деловая газета", журнала "Вестник Белнефтехима", агентств "ЭКОПРЕСС" и Interfax.by, он-лайн журнала Dev.by.