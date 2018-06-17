Google инвестировала в JD.com $550 млн

Google старается упрочить свои позиции на довольно специфическом рынке Юго-Восточной Азии. Компания задействует для этого самые разнообразные формы работы, покупка акций успешных компаний – одна из них. Так, сегодня в Google объявили о достижении договоренностей с одной из крупнейших онлайновых площадок Китая – сайтом JD.com. По условиям соглашения, Google выкупит 27,1 млн обыкновенных акций JD.com класса А на сумму примерно $550 млн ($20,29 за акцию). Таким образом доля Google в JD.com не превысит 1%.





Для Google выгода понятна, а что это сотрудничество даст азиатской площадке? Как сообщается, сотрудничество с Google позволит JD.com укрепить свои позиции в США и Европе, в том числе за счет рекламы продуктов и услуг в сервисах и приложениях Google. Это, в свою очередь, позволит улучшить позиции JD.com относительно основного конкурента – Alibaba Group, которая больше концентрируется на домашнем рынке.

А еще Google и JD.com, в рамках совместной работы, пообещали развивать розничную инфраструктуру и улучшить пользовательский опыт во время покупок онлайн. Но как именно это будет осуществляться – пока непонятно.