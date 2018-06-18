Россия и Украина вошли в Топ-25 стран по количеству оружия у гражданского населеения

Швейцарский исследовательский проект Small Arms Survey опубликовал информацию о предполагаемом количестве огнестрельного оружия в мире у гражданского населения по состоянию на 2017 год. За последние 10 лет этот показатель вырос, а лидером в нем по-прежнему остаются США.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Исследователи сообщают, что в мире в настоящее время находится более миллиарда единиц огнестрельного оружия, 857 миллионов (или 85%) из которого находится на руках у гражданского населения, еще 133 миллионами располагают военные (13%) и 23 миллионами (2%) — правоохранительные органы. Речь идет именно о стрелковом оружии — пистолетах, револьверах, винтовках, карабинах, дробовиках, автоматах, штурмовых винтовках и легких пулеметах.

В Small Arms Survey утверждают, что за последнее десятилетие глобальные запасы такого оружия выросли, в основном за счет именно гражданского населения — в 2006 году этот показатель у него был на уровне 650 миллионов штук.

393 из 857 миллионов единиц «гражданского» оружия (или около 40%) находится в Соединенных Штатах — эта страна с большим отрывом лидирует в рейтинге. А вот, как выглядит Топ-25:

Место Страна Предполагаемое количество огнестрельного оружия у населения 1 США 393 300 000 2 Индия 71 000 000 3 Китай 49 700 000 4 Пакистан 43 900 000 5 Россия 17 600 000 6 Бразилия 17 500 000 7 Мексика 16 800 000 8 Германия 15 800 000 9 Йемен 14 900 000 10 Турция 13 200 000 11 Франция 12 700 000 12 Канада 12 700 000 13 Таиланд 10 300 000 14 Италия 8 600 000 15 Ирак 7 600 000 16 Нигерия 6 200 000 17 Венесуэла 5 900 000 18 Иран 5 900 000 19 Саудовская Аравия 5 500 000 20 Южная Африка 5 400 000 21 Колумбия 5 000 000 22 Украина 4 400 000 23 Афганистан 4 300 000 24 Египет 3 900 000 25 Филиппины 3 800 000

Как видим, в рейтинге присутствуют Россия и Украина, Беларусь в Топ-25 не попала, однако по данным МВД на 2016 год , на руках у наших граждан находится около 130 тысяч единиц оружия.

Если брать в расчет европейский регион, то Россия по этому показателю здесь занимает 1-ю строчку, Украина — 5-ю.

Если рассчитывать показатель владения огнестрельного оружия на 100 человек гражданского населения, то ситуация меняется, хотя США по-прежнему безоговорочный лидер (120,5 единиц оружия на 100 человек), но на вторую строчку выходит Йемен (52,8 единиц):



Инфографика: Small Arms Survey

Беларусь в топе рейтинга огнестрельного оружия у военных

И если наша страна не вошла в Топ-25 стран по количеству оружия у гражданского населения, она попала в рейтинг огнестрелов у военных.

Лидером в этом рейтинге стала Россия — 30,3 млн единиц, вторую строчку занял Китай — 27,5 млн, третье место — у Северной Кореи с 8,4 млн, на четвертом месте Украина с 6,6 млн, на пятом — США с 4,5 млн.

По расчетам экспертов, Беларусь по этому показателю с 780 тысячами единиц оружия заняла третье место в Европе, уступив России и Украине и опередив Грецию (643 тысячи) и Францию (566 тысяч).