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У боевого российского робота в Сирии нашли много недостатков
19.06.2018 11:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
У боевого многофункционального робота «Уран-9» во время его применения в Сирии нашли ряд недостатков, следует из доклада третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны России, полученного
Речь идет о недоработках в управлении, подвижности, огневой мощи, разведывательных и наблюдательных функциях робота.
При самостоятельном передвижении «Урана» выявлена низкая надежность его ходовой части — опорных и направляющих катков, а также пружин подвески. Кроме того, робот показал нестабильную работу 30-миллиметровой автоматической пушки, несвоевременное срабатывание цепей пуска, отказ тепловизионного канала оптико-прицельной станции. Военные специалисты также считают большим минусом «Урана» неспособность вести стрельбу в движении.
Как следует из материалов, робот может вести разведку и определять цели на расстоянии не более двух километров. Кроме того, есть претензии к прицелам, приборам наблюдения и экранам операторов.
«Уран-9» — десятитонная машина, в различных комплектациях оснащающаяся 30-миллиметровой пушкой, крупнокалиберным пулеметом, противотанковыми ракетами и противовоздушным ракетным комплексом «Игла». Его основная задача — дистанционная разведка и огневая поддержка воинских подразделений. Робот управляется дистанционно.
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У боевого многофункционального робота «Уран-9» во время его применения в Сирии нашли ряд недостатков, следует из доклада третьего центрального...
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