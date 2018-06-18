ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Огромный Xiaomi Mi Max 3: фото и характеристики

19.06.2018 11:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В июле компания Xiaomi должна представить свой новый планшетофон Mi Max 3. А пока в базе TENAA (сертификация устройств в Китае) появились подробные технические характеристики Mi Max 3.

Согласно им, гаджет получит 6,9-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160×1080 точек, восьмиядерный чипсет с частотой 1,8 ГГц (скорее всего, речь идет о Snapdragon 636), 3, 4 или 6 ГБ оперативной памяти при 32, 64 или 128 ГБ постоянного хранилища, 12+5 Мп основную камеру, 8-Мп фронталку и огромный аккумулятор на 5400 мАч.

Огромный Xiaomi Mi Max 3: фото и характеристики
Огромный Xiaomi Mi Max 3: фото и характеристики

Габариты Mi Max 3 составят 176,15×87,4×7,99 мм при весе 221 г, предположительно, смартфоны будут представлены в черном, золотом, серебристом, красном, синем, сером и розово-золотом цветах.

Ниже — актуальные цены на смартфоны предыдущего поколения:

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В июле компания Xiaomi должна представить свой новый планшетофон Mi Max 3. А пока в базе TENAA (сертификация устройств в Китае) появились подробные технические...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
У боевого российского робота в Сирии нашли много недостатков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика