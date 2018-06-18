Огромный Xiaomi Mi Max 3: фото и характеристики

В июле компания Xiaomi должна представить свой новый планшетофон Mi Max 3. А пока в базе TENAA (сертификация устройств в Китае) появились подробные технические характеристики Mi Max 3.

Согласно им, гаджет получит 6,9-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160×1080 точек, восьмиядерный чипсет с частотой 1,8 ГГц (скорее всего, речь идет о Snapdragon 636), 3, 4 или 6 ГБ оперативной памяти при 32, 64 или 128 ГБ постоянного хранилища, 12+5 Мп основную камеру, 8-Мп фронталку и огромный аккумулятор на 5400 мАч.







Габариты Mi Max 3 составят 176,15×87,4×7,99 мм при весе 221 г, предположительно, смартфоны будут представлены в черном, золотом, серебристом, красном, синем, сером и розово-золотом цветах.

Ниже — актуальные цены на смартфоны предыдущего поколения: