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Алгоритм Google научился предсказывать дату смерти

19.06.2018 14:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Новая нейронная сеть, разработанная компанией Google на основе алгоритмов глубокого обучения, способна определить приблизительные сроки наступления смерти, основываясь на медицинских показателях пациента. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Алгоритм Google научился предсказывать дату смерти
Изображение: northeasternhospital.com.au

Алгоритм был испытан на нескольких сотнях тысяч больных, включая женщину, страдающую от терминальной стадии рака молочной железы, легкие которой уже начали заполняться жидкостью.

Компьютеры проанализировали данные рентгенологического сканирования и определили, что существовала 9,3-процентная вероятность смерти пациентки во время пребывания в больнице. Однако нейронная сеть, которая учла 175 639 параметров, повысила этот показатель до 19,9 процента. Женщина скончалась через десять дней.

Нейронная сеть способна не только прогнозировать смерть, но и другие исходы заболеваний, а также продолжительность нахождения в больнице и вероятность повторной госпитализации. Алгоритм может учитывать записи в PDF-файлах и старые медицинские карточки. Он также позволяет медикам сэкономить до 80 процентов времени, которое обычно тратилось на рутинную работу по подготовке данных.

По словам представителей компании, следующим шагом Google будет внедрение своей прогностической системы в клиники.

 
 
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Новая нейронная сеть, разработанная компанией Google на основе алгоритмов глубокого обучения, способна определить приблизительные сроки наступления смерти,...
 
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