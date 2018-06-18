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Беларусь и Россия пока не смогли договориться об отмене роуминга
19.06.2018 20:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Решение по вопросу отмены роуминга на территории Союзного государства пока не найдено. Об этом сегодня на заседании Высшего государственного совета СГ заявил госсекретарь Григорий Рапота.
«Вопрос прорабатывался министерствами связи совместно с операторами связи Беларуси и России. Пока решение не найдено. Но работы будут продолжены», — цитирует Рапоту
Вопрос об отмене роуминга на территории Союзного государства был впервые поднят на заседании Высшего государственного совета в Москве в июне 2017 года.
Рассмотреть этот вопрос предложила спикер Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко. Александр Лукашенко
Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров заявил, что министерство уже прорабатывает с операторами вопрос отмены роуминга между странами Евразийского экономического союза, но все зависит именно от операторов.
В 2016 году министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлан Алдабергенов заявил, что цены на роуминг в рамках ЕАЭС могут приблизиться к нулю к 2019−2020 годам.
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Решение по вопросу отмены роуминга на территории Союзного государства пока не найдено. Об этом сегодня на заседании Высшего государственного совета СГ заявил...
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