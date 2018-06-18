Беларусь и Россия пока не смогли договориться об отмене роуминга

Решение по вопросу отмены роуминга на территории Союзного государства пока не найдено. Об этом сегодня на заседании Высшего государственного совета СГ заявил госсекретарь Григорий Рапота.

«Вопрос прорабатывался министерствами связи совместно с операторами связи Беларуси и России. Пока решение не найдено. Но работы будут продолжены», — цитирует Рапоту БЕЛТА .

Вопрос об отмене роуминга на территории Союзного государства был впервые поднят на заседании Высшего государственного совета в Москве в июне 2017 года.

Рассмотреть этот вопрос предложила спикер Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко. Александр Лукашенко идею поддержал .

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров заявил, что министерство уже прорабатывает с операторами вопрос отмены роуминга между странами Евразийского экономического союза, но все зависит именно от операторов.

В 2016 году министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлан Алдабергенов заявил, что цены на роуминг в рамках ЕАЭС могут приблизиться к нулю к 2019−2020 годам.