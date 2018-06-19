ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые расшифровали ДНК древней панды

20.06.2018 09:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ученые впервые извлекли обрывки ДНК древних панд из останков возрастом в 20 тысяч лет и обнаружили, что в недавнем прошлом на юге Китая жил еще один вид этих медведей, полностью вымерших впоследствии. Статья опубликована в журнале Current Biology, краткий перевод размещен на popmech.ru.

«ДНК этой панды говорит нам о том, что она была близким, но не прямым родичем ее современных кузенов. При этом не была их предком и представляла собой отдельный вид со своей историей. Это говорит о том, что мы обязательно должны извлечь и изучить геномы других древних панд для понимания того, что «загнало» их в небольшой уголок Китая, где они сейчас живут», — рассказал Цяомэй Фу из Института палеонтологии и палеоантропологии КАН в Пекине.

Ученые расшифровали ДНК древней панды
Фото: perec.info

Большие панды (Ailuropoda melanoleuca) — единственный вид семейства медвежьих, представители которого питаются исключительно растительной пищей. В день панде нужно около 30 килограммов бамбука, поэтому есть она почти всегда, когда не спит. Однако до сих пор довольно мало известно о том, где и когда жили предки панд, и как именно они перешли на полностью вегетарианскую диету.       

Только недавно палеонтологи выяснили, что древнейшие «бамбуковые медведи» жили не в Азии, а на территории Европы; их останки обнаружили в Венгрии. Но если панды появились на территории Европы, то как их потомки оказались в Китае и почему их родственники вымерли в других регионах мира?

Фу и ее коллеги сделали первый большой шаг к разгадке этой тайны, выделив фрагменты ДНК из зубов и и челюсти панды, чьи останки были недавно найдены в пещере Цычжуто на юго-востоке Китая, в районе Гуанси, в нескольких тысячах километров от современного «царства панд» в горах провинции Сычуань.

Эти останки, как отмечают ученые, попали в почву на дне пещеры примерно 22 тысячи лет назад. По этой причине палеонтологи не ожидали найти в них следы ДНК — как объясняет Фу, ДНК очень плохо сохраняется во влажных и жарких тропиках, она обычно быстро вымывается из зубов и костной ткани.

Но на этот раз ученым удалось выделить и восстановить митохондриальную ДНК (мтДНК) — особую часть генома, которая передается от матери к ее детям вместе с митохондриями, клеточными «энергостанциями». Мутации в ней накапливаются достаточно медленно, что позволяет использовать мтДНК для изучения родственных связей между индивидами и таксонами.

Фрагменты ДНК древней панды рассказал ученым много интересного. От мтДНК ее современных родственников ДНК древних панд отличали 18 мутаций. Это говорит о том, что панды из пещеры Цычжуто принадлежали к родственному виду панд, отделение которых от современных бамбуковых медведей произошло 183 тысячи лет назад. После этого виды не и двигались по своей собственной эволюционной траектории.

Открытие нового вида панд, как объясняет Фу, позволило ее команде уточнить время появления этого вида. Как показывают их расчеты, панды вида, к которому принадлежал медведь из пещеры, появились примерно 12−10 миллионов лет назад, что совпадает с возрастом венгерского «дедушки» всех панд, Miomaci panonnicum, и его испанского «кузена» Kretzoiarctos beatrix.

Расшифровка других геномов древних медведей, как надеются генетики, поможет нам понять, почему панды из Цычжуто и их родичи, жившие в тропической части Китая, полностью вымерли, тогда как обитатели лесов Сычуаня продолжают существовать и по сей день.

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые впервые извлекли обрывки ДНК древних панд из останков возрастом в 20 тысяч лет и обнаружили, что в недавнем прошлом на юге Китая жил еще один вид этих...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Беларусь и Россия пока не смогли договориться об отмене роуминга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика