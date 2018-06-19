Главные смартфоны первой половины 2018 года: рейтинг TUT.BY

Июнь подходит к концу, а значит настала пора для нашего традиционного рейтинга лучшей десятки смартфонов первой половины года. В него попали не только флагманы, но и гаджеты среднего уровня и даже совсем бюджетные устройства, которых объединяет одно — мы их можем со всей ответственностью рекомендовать к покупке.

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+

Топовые смартфоны корейского производителя в этом году не удивляют, как в 2017 это было с Galaxy S8/S8+. По сути, это «отполированные» прошлогодние флагманы (что тоже хорошо), у которых стала мощнее начинка, лучше камеры, особенно это касается съемки ночью и в условиях плохой освещенности, а дисплеи и вовсе были признаны экспертами DisplayMate лучшими среди мобильных устройств.



Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+

В этом году флагманы Samsung различаются не только размерами экранов (5,8 и 6,2 дюйма) и объемами аккумуляторов (3000 и 3500 мАч), но и объемом оперативной памяти 4 и 6 ГБ, а также камерами. Galaxy S9 оснащен одним модулем, Galaxy S9+ — двумя. Второй используется для портретной съемки с размытием и двукратного оптического приближения.

Уникальность основной камеры у обоих устройств в изменяемом размере диафрагмы — пользователь может выбрать между f/1.5 (для плохого освещения) и f/2.4 (при достаточном количестве света). Такого у смартфонов до этого не было.

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Huawei P20 Pro, P20 и P20 Lite

В этом году Huawei смогла приятно удивить всей линейкой новых смартфонов. Гаджеты получились красивыми (чего стоит одна градиентная расцветка), мощными, все они, даже младший Lite оснащены очень хорошими дисплеями на весь экран, но главное — это их камеры.



Huawei P20 Pro

Даже недорогой Huawei P20 Lite обходит по этому параметру «одноклассников», что уже говорить о более продвинутых Huawei P20 и P20 Pro. Последний, кстати, получил наивысшую оценку у экспертов DxOMark, с запасом обогнав преследователей .

Кроме того, Huawei P20 Pro — это первый смартфон, у которого сразу три основных камеры. Разрешение главного модуля — 40 Мп (!), второго монохромного — 20 Мп, третьего телефото — 8 Мп.

Размер матрицы основной камеры составляет 1/1,78″. Это позволяет захватить на 20% больше света, даже несмотря на меньшую диафрагму (f/1.8), чем у конкурентов. Черно-белый модуль с диафрагмой f/1.6 используется для создания свето-теневого рисунка. Третий объектив нужен для трехкратного приближения объекта в кадре (зума). Также комбинация камер позволяет добиться 5-кратного «гибридного зума».

По ссылке — примеры снимков , сделанных Huawei P20 Pro ночью при недостатке света в Минске.

Полные характеристики Huawei P20 Lite смотрите здесь , обзор — здесь . Все спецификации Huawei P20 и P20 Pro — тут , обзор Huawei P20 — здесь , обзор Huawei P20 Pro — здесь . А ниже — лучшие предложения продавцов на эти гаджеты:

Xiaomi Mi 8 и Redmi Note 5

Xiaomi в этом году побаловала нас сразу несколькими интересными новинками, но мы хотели бы выделить две. Первая — Redmi Note 5 — одно из лучших предложений среди недорогих устройств, вторая — Mi8 — ультимативный флагман с хорошей камерой (наконец-то) с традиционно «некусачей» ценой.



Xiaomi Mi 8

Xiaomi Redmi Note 5 — очень сбалансированный аппарат. К его основным плюсам относится высочайшая для смартфона среднего класса производительность, а также выдающееся время автономной работы (около двух дней), неплохая двойная камера и хороший Full HD+ дисплей.

Подробности о характеристиках, плюсах и минусах смартфона читайте в нашем обзоре , лучшие цены смотрите в табличке ниже.

Что касается флагманского Mi 8, то он вышел почти точной копией iPhone X (что, в принципе, неплохо), только с большим дисплеем. Здесь тоже есть продвинутая система распознавания лиц, а в дополнение к ней — подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Двойная камера устройства получила хороший отзыв в DxOMark , а довершает картину мощнейший процессор Snapdragon 845. При этом стоит гаджет меньше 500 долларов. Все характеристики Xiaomi Mi 8 смотрите здесь .

Nokia 1 и 6.1

Компания HMD Global второй год продолжает радовать нас новинками под возрожденным брендом Nokia. В 2018-м уже анонсировано несколько устройств, в том числе молодежное трио в Москве , однако нам всё же хочется выделить другие гаджеты, представленные на MWC в Барселоне — Nokia 1 и Nokia 6.1.

Nokia 1 — это самый дешевый смартфон в нашем рейтинга полугодия, стоящий менее 100 долларов. При этом он смог нас удивить.

Несмотря на стоимость, у смартфона очень приятный дизайн в фирменном стиле Nokia, сменная батарея (когда вы в последний раз такое видели?), возможность установки одновременно двух SIM-карт и карты памяти, неплохая основная 5-мегапиксельная камера, а также операционная система на базе Android 8.1 (Go edition), позволяющая комфортно работать со слабым «железом». Очень хороший выбор для второго, дополнительного смартфона.

Обязательно почитайте полный обзор Nokia 1 здесь .



Nokia 6.1

Nokia 6.1 (или Nokia 6 2018) — это уже смартфон среднего уровня, как по характеристикам, так и по цене. Во время тестирования нам очень понравился «брутальный» монолитный дизайн устройства. При этом, даже закрыв логотип, вы всё равно поймете, что перед вами именно Nokia.

Кроме того, у смартфона очень достойный экран и достаточная даже для «тяжелых» игр производительность. И всё это за 500−600 рублей. Достойный выбор в данном сегменте.

Полный обзор Nokia 6.1 читайте здесь, а актуальные цены на Nokia 1 и Nokia 6.1 — в табличке ниже:

ASUS Zenfone 5

Да-да, в нашем рейтинге осталось место и для гаджета нераскрученного в Беларуси бренда.

ASUS Zenfone 5 — это не флагман, а почти флагман, учитывая не топовый процессор. Зато всё остальное в нем, как у флагмана — стильный дизайн в фирменном стиле ASUS («лучи», расходящиеся от сканера отпечатков сзади), корпус из стекла и металла, отличный большой и четкий экран, стереодинамики (что редкость для устройства в этой ценовой категории), а также прекрасное время автономной работы с возможностью быстрой зарядки. Но главное его преимущество — это камеры.





Авторитетные эксперты DxOMark назвали этот смартфон «самым лучшим середнячком», поставив ему 90 баллов. И действительно, выше в рейтинге — только флагманы. К примеру, у iPhone 8 тут 92 балла.

Основная камера двойная. Главный модуль — 12 Мп (f/1.8, 24 мм), а второй служит не для приближения, а для «удаления» — он широкоугольный — 8 Мп (f/2.0, 12 мм). И это в некоторых случаях удобнее, чем 2−3-кратный зум. Например, в поездках в другие страны, когда в кадр должна поместиться как можно большая картинка.

Полный обзор ASUS Zenfone читайте здесь .

А какие смартфоны добавили бы в рейтинг полугодия вы? Напишите нам об этом в комментариях!