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Ryzen Threadripper 2990X — грядущий 32-ядерный флагман AMD

20.06.2018 15:46 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания AMD работает над вторым поколением процессоров Ryzen Threadripper — и на днях в Сети как раз засветился флагманский представитель новой линейки. Он носит обозначение AMD Ryzen Threadripper 2990X.

Как видно на скриншоте CPU-Z, Ryzen Threadripper 2990X оказался 32-ядерным монстром. А за счет технологии многопоточности пользователь системы получит уже 64 потока, за каждым из которых можно будет закрепить определенное приложение.

Ryzen Threadripper 2990X — грядущий 32-ядерный флагман AMD

Процессор работает на частоте 3,4 ГГц и разгоняется примерно до 4,2 ГГц. Объем кэш-памяти первого уровня составляет 3 МБ, второго уровня – 16 МБ, третьего уровня – все 64 МБ! Когда-то были времена, когда во всем компьютере целиком набиралось меньше «мегабайтов».

Монструозный CPU требует приличного питания, на что указывает TDP 250 Вт. Наверняка производителям материнских плат придется «допиливать» определенные модели, чтобы те соответствовали этому процессору.

 
 
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Компания AMD работает над вторым поколением процессоров Ryzen Threadripper — и на днях в Сети как раз...
 
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