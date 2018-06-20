Лукашенко подписал указ о мерах по реализации декрета о цифровой экономике

Александр Лукашенко сегодня, 18 июня, подписал указ №239 "О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь".

Документ направлен на приведение ряда актов законодательства в соответствие с нормами декрета №8 "О развитии цифровой экономики". Так, устав Парка высоких технологий дополнился нормами, реализация которых будет способствовать кадровому обеспечению национальной экономики в сфере информационно-коммуникационных технологий, развитию образования и продвижению стартапов.

Также администрации ПВТ предоставляется право вносить в правительство проекты нормативных актов по вопросам деятельности Парка, а наблюдательному совету - определять критерии при выборе кандидатов в резиденты Парка, бизнес-проектов и порядок их осуществления. Ознакомиться с полной версией указа №239 можно на сайте президента .