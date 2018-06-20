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Лукашенко подписал указ о мерах по реализации декрета о цифровой экономике
20.06.2018 10:37 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Александр Лукашенко сегодня, 18 июня, подписал указ №239 "О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь".
Документ направлен на приведение ряда актов законодательства в соответствие с нормами декрета №8 "О развитии цифровой экономики". Так, устав
Также администрации ПВТ предоставляется право вносить в правительство проекты нормативных актов по вопросам деятельности Парка, а наблюдательному совету - определять критерии при выборе кандидатов в резиденты Парка, бизнес-проектов и порядок их осуществления. Ознакомиться с полной версией указа №239
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Александр Лукашенко сегодня, 18 июня, подписал указ №239 "О мерах по реализации Декрета Президента...
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