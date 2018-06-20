В США 15-летнего подростка доставили в больницу без сознания и со жгучей болью. Позже он сказал, что это была самая сильная боль, которую ему когда-либо приходилось испытывать в жизни. Ее причиной стала небольшая гусеница, к которой парень случайно притронулся, а также чеснок, которым его пытались лечить, пишет medialeaks.ru.





Пятнадцатилетний Логан Пергола из Зефирхилса (штат Флорида) вместе со своими родителями отправился добровольцем на субботник. Когда он помогал расчищать ветки, его что-то ужалило, оставив маленькую точку. Сперва подросток не придал этому значения, но потом у него заболело запястье, а затем боль начала подниматься всё выше, пока не дошла до груди. Он побежал к матери и сказал, что горит изнутри.

Узнав про укус, мать Логана Андреа промыла рану водой и сперва решила прибегнуть к народным методам, приложив к месту укуса чеснок. Она была уверена, что чеснок поможет вытянуть яд, но ничего не вышло.





Логан всё сильнее бледнел, а его боль становилась всё нестерпимее. В это время отец парня нашел гусеницу и принес ее в пакете. Выяснилось, что это так называемая «гусеница-гадюка» (из нее появляется моль Megalopyge opercularis — прим.ред.), на теле которой находятся ядовитые волоски, а сама она обладает ядовитыми железами.

Семья сразу поехала в больницу, где он еще три часа пробыл без сознания, несмотря на помощь врачей.





Андреа написала в Facebook пост с рассказом о том, что случилось, чтобы предостеречь знакомых. В итоге его увидели сотни тысяч человек, чему она очень рада:

«Мы, коренные флоридцы, постоянно находимся вне дома, отдыхаем в кемпинге или в лесу. Мы понятия не имели, что там водится такое. Мой Логан здоровый и весит почти 50 килограмм. Не представляю, что было бы с маленьким ребенком».