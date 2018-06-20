Ученые обнаружили в Китае останки необычного «голого» морского существа, жившего полмиллиарда лет назад. Оно принадлежит к таинственной группе животных, известных как канцеллоиды, и ученые не знают, как они вписываются в существующее древо жизни, пишет phys.org.

Они представляют собой род колючих животных в форме трубки, которые возникли во время эволюционного кембрийского взрыва, но вскоре исчезли. В некотором смысле они напоминают губки, группу простых животных, питающихся за счет фильтрации воды, но изначально многие ученые отвергли это сходство как поверхностное.





И вот группа ученых из Университета Лестера, Оксфордского университета и Университета Юньнань (Китай) получила новые доказательства, которые могли бы помочь в решении этой тайны.

Новый вид, названный Allonnia nuda, был обнаружен на месторождениях Чэнцзян провинции Юньнань, Китай. Существо было очень крупным для своего вида — возможно, 50 см или больше и при этом у него было всего несколько очень маленьких шипов. Его необычный «голый» вид предполагает, что другие экземпляры могут «скрываться на виду» в коллекциях ископаемых, и показывает, что этот вид был более разнообразным, чем считалось ранее.

Кроме того, новый вид содержит сведения о структуре тела и демонстрирует четкую связь с современными губками. Пока рано говорить, что тайна канцеллоидов решена, но открытие подчеркивает центральную роль губчатых окаменелостей в спорах об эволюции животных.

Доктор Том Харви из Университета Лестера объяснил: «Ископаемые канцеллоиды были впервые описаны около 100 лет назад, но ученый мир сопротивлялся попыткам поместить их в древо жизни. Теперь мы утверждаем, что найденный образец эволюционно связан с губками».