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Обнаружено странное "голое" ископаемое существо, жившее полмиллиарда лет назад

21.06.2018 15:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Ученые обнаружили в Китае останки необычного «голого» морского существа, жившего полмиллиарда лет назад. Оно принадлежит к таинственной группе животных, известных как канцеллоиды, и ученые не знают, как они вписываются в существующее древо жизни, пишет phys.org.

Они представляют собой род колючих животных в форме трубки, которые возникли во время эволюционного кембрийского взрыва, но вскоре исчезли. В некотором смысле они напоминают губки, группу простых животных, питающихся за счет фильтрации воды, но изначально многие ученые отвергли это сходство как поверхностное.

Обнаружено странное "голое" ископаемое существо, жившее полмиллиарда лет назад

И вот группа ученых из Университета Лестера, Оксфордского университета и Университета Юньнань (Китай) получила новые доказательства, которые могли бы помочь в решении этой тайны.

Новый вид, названный Allonnia nuda, был обнаружен на месторождениях Чэнцзян провинции Юньнань, Китай. Существо было очень крупным для своего вида — возможно, 50 см или больше и при этом у него было всего несколько очень маленьких шипов. Его необычный «голый» вид предполагает, что другие экземпляры могут «скрываться на виду» в коллекциях ископаемых, и показывает, что этот вид был более разнообразным, чем считалось ранее.

Кроме того, новый вид содержит сведения о структуре тела и демонстрирует четкую связь с современными губками. Пока рано говорить, что тайна канцеллоидов решена, но открытие подчеркивает центральную роль губчатых окаменелостей в спорах об эволюции животных.

Доктор Том Харви из Университета Лестера объяснил: «Ископаемые канцеллоиды были впервые описаны около 100 лет назад, но ученый мир сопротивлялся попыткам поместить их в древо жизни. Теперь мы утверждаем, что найденный образец эволюционно связан с губками».

 
 
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Ученые обнаружили в Китае останки необычного «голого» морского существа, жившего полмиллиарда лет назад. Оно принадлежит к таинственной группе животных,...
 
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