Падение метеорита в Липецкой области

В Сети опубликовали видео падения метеорита над Липецкой областью. Это произошло рано утром 21 июня. На ролике отчетливо видна вспышка света — судя по видео, метеорит взорвался перед тем, как достичь земли. Очевидцы также сообщали, что не только видели вспышку света, но и слышали звук мощного удара.

«Специалисты определили точное место взрыва метеорита — это граница Тульской и Липецкой областей, на северо-западе, чуть севернее Ельца, — рассказал позже изданию «АиФ-Черноземье» астроном Станислав Короткий.

По словам астронома, после того как определится точное место падения, туда, возможно, отправится группа из комитета по метеоритам Российской академии наук для поисков обломков метеорита.