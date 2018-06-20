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Падение метеорита в Липецкой области

21.06.2018 14:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Сети опубликовали видео падения метеорита над Липецкой областью. Это произошло рано утром 21 июня. На ролике отчетливо видна вспышка света — судя по видео, метеорит взорвался перед тем, как достичь земли. Очевидцы также сообщали, что не только видели вспышку света, но и слышали звук мощного удара.

«Специалисты определили точное место взрыва метеорита — это граница Тульской и Липецкой областей, на северо-западе, чуть севернее Ельца, — рассказал позже изданию «АиФ-Черноземье» астроном Станислав Короткий.

По словам астронома, после того как определится точное место падения, туда, возможно, отправится группа из комитета по метеоритам Российской академии наук для поисков обломков метеорита.

 
 
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В Сети опубликовали видео падения метеорита над Липецкой областью. Это произошло рано утром 21 июня. На ролике отчетливо видна вспышка света — судя по видео,...
 
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