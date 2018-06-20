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Распространителей «блокировщиков» ПК осудили на 7 и 8 лет лишения свободы
21.06.2018 08:23 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Следственный комитет Беларуси завершил следствие по делу о распространении программ, блокировавших ПК якобы за просмотр порно и требовавших оплату за снятие блокировки. Пикантность ситуации состоит в том, что компьютеры блокировались якобы от имени МВД Беларуси.
Теперь троим неработающим гражданам Российской Федерации придется отбыть реальные сроки заключения за использование вредоносного ПО и вымогательство: судом назначено наказание от 7 до 8 лет лишения свободы. В числе пострадавших по этому делу — более 900 человек.
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Следственный комитет Беларуси завершил следствие по делу о распространении...
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