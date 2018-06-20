Распространителей «блокировщиков» ПК осудили на 7 и 8 лет лишения свободы

Следственный комитет Беларуси завершил следствие по делу о распространении программ, блокировавших ПК якобы за просмотр порно и требовавших оплату за снятие блокировки. Пикантность ситуации состоит в том, что компьютеры блокировались якобы от имени МВД Беларуси.

Теперь троим неработающим гражданам Российской Федерации придется отбыть реальные сроки заключения за использование вредоносного ПО и вымогательство: судом назначено наказание от 7 до 8 лет лишения свободы. В числе пострадавших по этому делу — более 900 человек.