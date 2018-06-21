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Популярные теории заговора, в которые стыдно верить в 2018 году
22.06.2018 08:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Теории заговора крайне бессмертны, некоторые из них живут в умах людей десятилетиями. 42.TUT.BY выбрал три популярных бесконечных спора, в которых за последнее время появились новые аргументы.
«Американцев на Луне не было»
После первой высадки астронавтов на Луне в 1969 году осталось множество фотографий и видео. Несмотря на это до сих пор популярна теория о том, что американцы никуда не летали, а «великий шаг для человечества» сняли в голливудских павильонах. Этого мнения придерживается
Сторонники идеи подделки чаще всего
В NASA объясняют: флаг
В разное время в Сети появлялись «признания» Нила Армстронга и Стэнли Кубрика, которые будто рассказывали о фальсификации высадки. Правда, эти откровения сложно назвать достоверными: интервью Армстронга было результатом
Места посадки лунных экспедиций в 2000-х годах фотографировали
В ходе лунных миссий астронавты доставили на Землю несколько образцов реголита — лунного грунта, его изучило множество ученых из разных стран. В 2017 году российские специалисты
Несмотря на обилие аргументов, споры о том, была ли реальной высадка на Луне, продолжаются. Скорее всего, точку в этой дискуссии поставит только новая миссия к спутнику Земли.
«Изменение климата — выдумка»
«Глобальное потепление — преувеличение, его выдумали западные ученые, чтобы получать гранты». Такое мнение можно услышать довольно часто. Надуманной проблему изменения климата считают
При этом проблемы с климатом у Земли действительно серьезные: сейчас на планете очень жарко. К примеру, период с января по май 2018 года — это
Похожие тенденции отмечают метеорологи
И это происходит из-за деятельности человека. Так
«Если бы ученые были настолько хороши в заговорах, стоило бы использовать эти поразительные навыки, чтобы управлять выборами или фондовыми рынками», — в шутку
Интересно, что в США работают фонды, которые продвигают отрицание изменения климата. Социолог из Университета Дрекселя Роберт Брюль в 2013 году
«Гитлер выжил»
Адольф Гитлер застрелился 30 апреля 1945 года в бункере, осознав, что Германия проиграла Вторую мировую войну. Некоторые его соратники — например, Йозеф Менгеле — бежали в Латинскую Америку. Возможно, из-за этого последние 70 лет ходили слухи о том, что в действительности Гитлер умер гораздо позднее конца войны: в 1962 году в Аргентине, в 1971 году в Парагвае или в 1984 году в Бразилии.
В 2013 году американское ЦРУ добавило работы конспирологам. Ведомство
Еще в 1955 году один из информаторов американской разведки докладывал, что бывший эсэсовец Филипп Ситроен (Phillip Citroen) будто бы встречался с Гитлером, который скрывался в Колумбии под фамилией Шриттельмайер. В качестве подтверждения он прислал фотографию, на которой изображены два человека, один из которых действительно напоминает фюрера.
У Гитлера нет могилы. По официальной версии, его останки были окончательно уничтожены в Германии в 1970 году, часть из них при странных обстоятельствах попала в Россию. Сейчас челюсти фюрера хранятся в архиве российского ФСБ, а фрагменты черепа — в Госархиве.
В 2017 французские ученые после долгих переговоров
Зубы и кости Гитлера сравнили с данными официального вскрытия, прижизненными рентгеновскими снимками и дополнительными историческими свидетельствами.
«Наше исследование доказывает, что Гитлер умер в 1945 году, — сделал вывод Шарлье. — Зубы аутентичны, в этом нет никакого сомнения. Это доказывает, что Гитлер не отправился в Аргентину на подводной лодке, не спрятался на секретной базе в Антарктиде или на обратной стороне Луны».
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Теории заговора крайне бессмертны, некоторые из них живут в умах людей десятилетиями. 42.TUT.BY выбрал три популярных бесконечных спора, в которых за последнее время...
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