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Популярные теории заговора, в которые стыдно верить в 2018 году

22.06.2018 08:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Теории заговора крайне бессмертны, некоторые из них живут в умах людей десятилетиями. 42.TUT.BY выбрал три популярных бесконечных спора, в которых за последнее время появились новые аргументы.

«Американцев на Луне не было»

После первой высадки астронавтов на Луне в 1969 году осталось множество фотографий и видео. Несмотря на это до сих пор популярна теория о том, что американцы никуда не летали, а «великий шаг для человечества» сняли в голливудских павильонах. Этого мнения придерживается 40% россиян и 24% американцев, включая знаменитостей (например, Вупи Голдберг).

Популярные теории заговора, в которые стыдно верить в 2018 году
Базз Олдрин и Нил Армстронг тренируются на Земле рядом с макетом лунного модуля. Сторонники теории заговора полагают, что оборудование для съемок выглядело примерно так. Фото: NASA

Сторонники идеи подделки чаще всего критикуют развевающийся американский флаг, отсутствие звезд на видеозаписи, а также «неправильные» тени астронавтов.

В NASA объясняют: флаг держался на флагштоке и горизонтальной перекладине (ее добавили специально для имитации ветра). «Развеваться» флаг начал из-за движений астронавтов, которые его устанавливали, — без трения воздуха колебания затухали медленнее, чем на Земле. Направления теней объясняются рельефом Луны, звезд же не было видно потому, что высадка происходила днем.

В разное время в Сети появлялись «признания» Нила Армстронга и Стэнли Кубрика, которые будто рассказывали о фальсификации высадки. Правда, эти откровения сложно назвать достоверными: интервью Армстронга было результатом розыгрыша, а видео с Кубриком — чистой подделкой.

Места посадки лунных экспедиций в 2000-х годах фотографировали американские, японские и индийские ученые. Вот так, к примеру, выглядит место посадки «Аполлона-14»:

Популярные теории заговора, в которые стыдно верить в 2018 году
Изображение: NASA

В ходе лунных миссий астронавты доставили на Землю несколько образцов реголита — лунного грунта, его изучило множество ученых из разных стран. В 2017 году российские специалисты сравнили эти образцы с теми, что в 1970-е году доставили советские аппараты «Луна-16, -20 и -24». Ученые пришли к выводу, что «образцы очень похожи друг на друга и резко отличаются от земных веществ».

Несмотря на обилие аргументов, споры о том, была ли реальной высадка на Луне, продолжаются. Скорее всего, точку в этой дискуссии поставит только новая миссия к спутнику Земли.

«Изменение климата — выдумка»

Популярные теории заговора, в которые стыдно верить в 2018 году
Фото: Reuters

«Глобальное потепление — преувеличение, его выдумали западные ученые, чтобы получать гранты». Такое мнение можно услышать довольно часто. Надуманной проблему изменения климата считают 39% россиян и 34% жителей США. Самый известный сторонник этой точки зрения — Дональд Трамп.

При этом проблемы с климатом у Земли действительно серьезные: сейчас на планете очень жарко. К примеру, период с января по май 2018 года — это самые теплые первые пять месяцев года за всю историю наблюдений. Минувший май занял четвертое место в рейтинге самых теплых последних месяцев весны.

Популярные теории заговора, в которые стыдно верить в 2018 году
Отклонение средних мировых температур от нормы в мае в разные годы, начиная с 1880-го. Изображение: NOAA

Похожие тенденции отмечают метеорологи из России, Беларуси и множества других стран.

И это происходит из-за деятельности человека. Так считают 97% всех ученых, которые занимаются изучением климата (в общей сложности на эту тему опубликовано более 11 тысяч работ). При всем желании такое количество ученых не могло бы сговориться и ради какой-то цели публиковать только ложные данные.

«Если бы ученые были настолько хороши в заговорах, стоило бы использовать эти поразительные навыки, чтобы управлять выборами или фондовыми рынками», — в шутку отмечают исследователи из Австралийского национального университета.

Интересно, что в США работают фонды, которые продвигают отрицание изменения климата. Социолог из Университета Дрекселя Роберт Брюль в 2013 году отследил, что эти фонды получают финансирование от промышленных гигантов. Среди них — Koch Industries, которая специализируется на торговле нефтью, химическом производстве и машиностроении. Еще один спонсор — ExxonMobil, крупнейшая нефтяная компания в мире.

«Гитлер выжил»

Адольф Гитлер застрелился 30 апреля 1945 года в бункере, осознав, что Германия проиграла Вторую мировую войну. Некоторые его соратники — например, Йозеф Менгеле — бежали в Латинскую Америку. Возможно, из-за этого последние 70 лет ходили слухи о том, что в действительности Гитлер умер гораздо позднее конца войны: в 1962 году в Аргентине, в 1971 году в Парагвае или в 1984 году в Бразилии.

В 2013 году американское ЦРУ добавило работы конспирологам. Ведомство рассекретило документы, в которых упоминался «выживший» Гитлер.

Еще в 1955 году один из информаторов американской разведки докладывал, что бывший эсэсовец Филипп Ситроен (Phillip Citroen) будто бы встречался с Гитлером, который скрывался в Колумбии под фамилией Шриттельмайер. В качестве подтверждения он прислал фотографию, на которой изображены два человека, один из которых действительно напоминает фюрера.

Популярные теории заговора, в которые стыдно верить в 2018 году
Изображение: CIA

У Гитлера нет могилы. По официальной версии, его останки были окончательно уничтожены в Германии в 1970 году, часть из них при странных обстоятельствах попала в Россию. Сейчас челюсти фюрера хранятся в архиве российского ФСБ, а фрагменты черепа — в Госархиве.

В 2017 французские ученые после долгих переговоров получили доступ к предполагаемым останкам Гитлера. В работе принял участие известный судебный эксперт Филипп Шарлье, специализирующийся на темах, связанных с известными историческими загадками.

Зубы и кости Гитлера сравнили с данными официального вскрытия, прижизненными рентгеновскими снимками и дополнительными историческими свидетельствами.

«Наше исследование доказывает, что Гитлер умер в 1945 году, — сделал вывод Шарлье. — Зубы аутентичны, в этом нет никакого сомнения. Это доказывает, что Гитлер не отправился в Аргентину на подводной лодке, не спрятался на секретной базе в Антарктиде или на обратной стороне Луны».

 
 
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Теории заговора крайне бессмертны, некоторые из них живут в умах людей десятилетиями. 42.TUT.BY выбрал три популярных бесконечных спора, в которых за последнее время...
 
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