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Прыщики на лице россиянки оказались блуждающим червем

22.06.2018 09:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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32-летняя жительница России обнаружила на лице странные непроходящие прыщики, которые оказались паразитом, живущим под ее кожей. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на исследование New England Journal of Medicine.

Прыщики на лице россиянки оказались блуждающим червем

Девушка в течение двух недель боролась с неопознанными выпуклостями на веке. Когда она заметила нечто странное впервые, бугорки располагались под глазом, но через некоторые время переместились.

Прыщики на лице россиянки оказались блуждающим червем

Спустя 10 дней подобие прыщиков исчезло, но затем губа россиянки раздулась до невероятных размеров. По словам девушки, шишки зудели и иногда вызывали жжение, но никаких других симптомов не было.

Прыщики на лице россиянки оказались блуждающим червем

Врачи при осмотре наблюдали, как что-то двигается под кожей пациентки, опознали в этом червя-паразита и удалили его хирургическим путем.

Прыщики на лице россиянки оказались блуждающим червем

По словам россиянки, она некоторое время назад была в сельской местности и помнит, что ее изрядно покусали комары.

Паразит, обнаруженный под кожей, — Dirofilaria repens, который часто встречается у собак и кошек и переносится через укусы кровососущих комаров.

 
 
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32-летняя жительница России обнаружила на лице странные непроходящие прыщики, которые оказались паразитом, живущим под ее кожей. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой...
 
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