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Новый сервис показывает, на кого из игроков ЧМ-2018 вы похожи больше всего

22.06.2018 11:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В интернете появился новый сервис, который с помощью искусственного интеллекта сравнит вас с одним из 736 игроков чемпионата мира по футболу в России.

Достаточно перейти по ссылке и загрузить свое фото. Впрочем, иногда сервис работает не с первого раза (возможно, из-за серьезной нагрузки). 

В итоге выдается результат с процентами схожести. Пример:

Новый сервис показывает, на кого из игроков ЧМ-2018 вы похожи больше всего

 
 
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В интернете появился новый сервис, который с помощью искусственного интеллекта сравнит вас с одним из 736 игроков чемпионата мира по футболу в России.
 
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