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Новый сервис показывает, на кого из игроков ЧМ-2018 вы похожи больше всего
22.06.2018 11:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В интернете появился
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В итоге выдается результат с процентами схожести. Пример:
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В интернете появился новый сервис, который с помощью искусственного интеллекта сравнит вас с одним из 736 игроков чемпионата мира по футболу в России.
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