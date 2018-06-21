Новый сервис показывает, на кого из игроков ЧМ-2018 вы похожи больше всего

В интернете появился новый сервис , который с помощью искусственного интеллекта сравнит вас с одним из 736 игроков чемпионата мира по футболу в России.

Достаточно перейти по ссылке и загрузить свое фото. Впрочем, иногда сервис работает не с первого раза (возможно, из-за серьезной нагрузки).

В итоге выдается результат с процентами схожести. Пример:



