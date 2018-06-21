В гробнице знатной китаянки нашли череп гиббона вымершего вида

В 2004 году в центральном Китае нашли захоронение знатной женщины, а в нем — останки гиббона. По-видимому, пишут биологи в статье, опубликованной в Science, обезьяна относилась к неизвестному вымершему виду, эндемичному для Китая, а к его исчезновению могли быть причастны люди, пишет N+1 .



Изображение: Sam Turvey / ZSL

К семейству гиббоновых (Hylobatidae) относится четыре рода и более 20 видов обезьян. На сегодняшний день они обитают на северо-востоке Индии, полуострове Индокитай, на островах Суматра, Ява и Борнео и на юго-западной границе Китая. Но из исторических летописей известно , что гиббоны встречались в южном и центральном Китае еще несколько веков назад. Эти обезьяны считались символом «благородных мужей» цзюнь-цзы (junzi). В правление династии Чжоу (1046−256 годы до нашей эры) они были домашними животными знати. Однако останки гиббонов эпох плейстоцена и голоцена попадались ученым редко, и в основном это были отдельные зубы или части костей скелета, по которым не удавалось определить родовую и видовую принадлежность обезьян. Единственными останками, которые можно было более или менее идентифицировать, был фрагмент нижней челюсти гиббона, которого отнесли к вымершему виду.

В 2004 году в древней столице Китая Сиане археологи обнаружили гробницу знатной дамы, датированную 300−200 годами до нашей эры. Возможно, знатной дамой была леди Сиа, бабушка императора Цинь Шихуанди, основателя династии Цинь. В усыпальнице исследователи нашли двенадцать ям с останками животных, как домашних, так и весьма экзотических диких — рыси, леопарда и гималайского медведя. В числе останков был частично сохранившийся череп гиббона.

Британские, американские и китайские биологи и палеонтологи под руководством Самуэля Терви (Samuel Turvey) из Лондонского Зоологического общества решили выяснить, был ли это один из известных видов или нет. Брать образец кости, чтобы выделить из нее ДНК, исследователи не могли, это были единственные более или менее сохранившиеся останки гиббона, найденные в Китае. К тому же предыдущие попытки получить древнюю ДНК из останков, найденных в Китае, нередко заканчивались неудачей, так как ДНК в субтропическом климате сохраняется плохо. Поэтому исследователи решили обойтись морфологическими исследованиями останков гиббона. Они измерили череп и сравнили результаты измерений с морфометрическими данными для 477 современных гиббонов почти всех известных видов и для единственных останков вымершего вида.

Результаты измерений показали, что животное относилось к неизвестному вымершему роду и виду гиббонов, которые исследователи назвали Junzi imperialis, «императорский благородный муж». По мнению исследователей, возможно, что вымиранию вида поспособствовали люди. Раньше гиббоны встречались не только на крайнем юге Китая, но и в центре страны. Вблизи Сианя они попадались еще в X веке, а в в провинции Шэньси, где находится город, — в XVIII веке. Но рост городов и расширение сельскохозяйственных угодий уничтожали субтропические леса, где обитали гиббоны. Плюс обезьян держали в качестве домашних животных (найденные в гробнице останки это подтверждают), и это не способствовало увеличению популяции.