8 терабайт в формате M.2: Samsung представила новые корпоративные SSD NF1

Компания Samsung анонсировала твердотельный накопитель для корпоративного сектора NF1. Новинка отличается сверхвысоким объемом памяти для модели формата M.2 — 8 ТБ! Уместить столь большой объем на небольшой плате позволило применение 512-гигабайтных чипов памяти, каждый из которых представлен 256-гигабитными ячейками флеш-памяти TLC V-NAND, расположенными в 16 слоев. Разработчики ожидают, что новые SSD быстро заменят старые накопители формата 2,5 дюйма, ведь они позволяют не меняя текущую серверную инфраструктуру повысить плотность данных в три раза — до 576 ТБ в сервере 2U.





Новые накопители поддерживают протокол NVMe 1.3 и интерфейс PCIe 4.0. Последовательные скорости чтения и записи достигают 3100 и 2000 МБ/с соответственно. Производительность на операциях случайного чтения составляет 500 000 IOPS, на операциях случайно записи — 50 000 IOPS. Помимо огромного объема твердотельной памяти, NF1 имеют по 12 ГБ буферной памяти LPDDR4 DRAM.

По части выносливости NF1 должны удовлетворить большинство заказчиков, так как они рассчитаны на полную перезапись до 1,3 раза в день ежедневного в течение трехлетнего гарантийного периода (1,3 DWPD).