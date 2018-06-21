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В Steam стартовала летняя распродажа игр

22.06.2018 17:23 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Многие геймеры ждут летнюю распродажу игр в Steam, чтобы с солидным дисконтом обзавестись теми игрушками, на которых не хватало финансов. Ну а если не хватало просто времени, то сейчас можно просто совместить приятное с полезным.

В Steam стартовала летняя распродажа игр

Распродажа продлится до 5 июля, так что лучше покупки не откладывать на потом. К тому же обновленные цены выглядят очень заманчиво. К примеру, на первые части Fallout установлена скидка 75%, аналогичная скидка предложена на Dark Souls III, Borderlands 2 и BioShock Infinite. Со скидкой 50% можно прикупить Assassin's Creed Origins, Final Fantasy XV и Ori and the Blind Forest: Definitive Edition. А, к примеру, на The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition установлена скидка 66%.

Разумеется, это далеко не все примеры выгодных предложений Steam — временно уцененных игр гораздо больше.

 
 
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Многие геймеры ждут летнюю распродажу игр в Steam, чтобы с солидным дисконтом обзавестись теми...
 
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