velcom приостанавливает оказание услуги velcom Wi-Fi

Телеком-оператор velcom объявил о приостановлении оказания услуги velcom Wi-Fi, работающей через точки доступа РУП «Белтелеком».

Для доступа к сервису использовались методы аутентификации EAP-SIM и EAP-AKA. В настоящее время большинство производителей мобильных устройств не гарантируют поддержку данной технологии в сети Wi-Fi, и именно это стало причиной приостановки оказания услуги.

При этом оператор отметил, что всем абонентам тарифных планов линеек «Комфорт», «Комфорт+» и «Комфорт+ для бизнеса» по-прежнему предоставляется возможность без взимания оплаты подключить «Безлимитный интернет».