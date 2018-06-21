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velcom приостанавливает оказание услуги velcom Wi-Fi
22.06.2018 16:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Телеком-оператор velcom объявил о приостановлении оказания услуги velcom Wi-Fi, работающей через точки доступа РУП «Белтелеком».
Для доступа к сервису использовались методы аутентификации EAP-SIM и EAP-AKA. В настоящее время большинство производителей мобильных устройств не гарантируют поддержку данной технологии в сети Wi-Fi, и именно это стало причиной приостановки оказания услуги.
При этом оператор отметил, что всем абонентам тарифных планов линеек «Комфорт», «Комфорт+» и «Комфорт+ для бизнеса» по-прежнему предоставляется возможность без взимания оплаты подключить «Безлимитный интернет».
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Телеком-оператор velcom объявил о приостановлении оказания услуги velcom Wi-Fi, работающей через точки...
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