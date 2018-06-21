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Resident Evil 2 Remake: 5 минут блаженства в борьбе с зомби
22.06.2018 17:46 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Capcom анонсировала Resident Evil 2 Remake на выставке E3, но подробностей на тот момент было не густо. Сейчас
Итак, системные требования игры. Минимальные включают процессор Intel Core i5-4460 или AMD FX-6300, 8 ГБ оперативки и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R7 260Х. Рекомендованные выглядят следующим образом: Intel Core i7-3770 или AMD FX-9590, 8 гигов ОЗУ, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480.
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Capcom анонсировала Resident Evil 2 Remake на выставке E3, но подробностей на тот момент было не густо. Сейчас в Steam...
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