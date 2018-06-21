Resident Evil 2 Remake: 5 минут блаженства в борьбе с зомби

Capcom анонсировала Resident Evil 2 Remake на выставке E3, но подробностей на тот момент было не густо. Сейчас в Steam появилась страничка игры с датой релиза (25 января 2019 года, если кто не в курсе) и перечнем системных требований. О них – ниже, ну а пока давайте посмотрим на опубликованный по этому случаю пятиминутный геймплей.

Итак, системные требования игры. Минимальные включают процессор Intel Core i5-4460 или AMD FX-6300, 8 ГБ оперативки и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R7 260Х. Рекомендованные выглядят следующим образом: Intel Core i7-3770 или AMD FX-9590, 8 гигов ОЗУ, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480.