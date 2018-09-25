Медицинский проект белорусов получил престижную европейскую награду

Белорусский стартап Deepdee получил приз на Emerging Europe Award в категории Social Impact Startup of the Year. О достижении написал в Facebook сооснователь проекта Ярослав Лихачевский, передает Dev.by .



Фото: Ярослав Лихачевский / dev.by

Команда Deepdee работает на стыке медтеха и искусственного интеллекта. Проект разрабатывает систему ранней диагностики болезней по фотографиям глазного дна. Алгоритмы уже могут определять сахарный диабет, в планах в предпринимателей — научиться «видеть» и другие заболевания.

Представители стартапов из Восточной Европы собрались на церемонию награждения в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне 22 июня. Конкурентами белорусов в категории были 9 команд из Боснии, Польши, Украины, Венгрии и Латвии. Всего среди кандидатов на награды в различных категориях было 7 компаний, организаций и инициатив из Беларуси.

Emerging Europe Award ежегодно награждает компании и инициативы из стран Центральной и Восточной Европы. Жюри отмечает истории успеха, государственные и частные проекты, молодые и устоявшиеся компании.