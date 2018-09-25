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Помните ли вы химию? Десять элементарных вопросов из школьной программы
23.06.2018 08:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Завтра, 24 июня, у белорусских абитуриентов централизованное тестирование по химии. Мы проверили: задания там по-настоящему сложные. Поэтому предлагаем вам тест на базовые знания об элементах, формулах и веществах. Поступить в вуз он вам не поможет, зато покажет, осталось ли в вашей памяти что-то из школьного курса химии.
Кстати, в этом году на TUT.BY вы можете пройти «тестирование» и по другим предметам — например,
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Завтра, 24 июня, у белорусских абитуриентов централизованное тестирование по химии. Мы проверили: задания там по-настоящему сложные. Поэтому предлагаем вам тест...
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