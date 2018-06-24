В Украине испытывают новый роботизированный боевой комплекс

В Украине проходит испытания новый роботизированный наблюдательно-огневой комплекс «Охотник» («Мисливець»). Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба правительства.





В сообщении говорится о том, что «во время испытаний проверяют его возможности преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые задачи. Разработчики отмечают, что „Охотник“ может нести вооружение различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушки и тому подобное».

После проведения испытаний комплекс будет взят на вооружение ВСУ.