Xiaomi официально представила Redmi 6 Pro и Mi Pad 4

Компания Xiaomi сегодня официально представила две мобильные новинки — смартфон среднего уовня Redmi 6 Pro и планшет Mi Pad 4.





У Xiaomi Redmi 6 Pro — металлический корпус, 5,84-дюймовый Full HD дисплей с соотношением сторон 19:9, процессор Qualcomm Snapdragon 625 с 4+64 ГБ памяти (или 3+32). Основная камера — двойная (12 и 5 Мп) с поддержкой ИИ, фронтальный модуль — 5 Мп с поддержкой разблокировки лицом и портретным режимом. Емкость аккумулятора — 4000 мАч.





Помимо двух слотов для SIM-карт здесь есть поддержка microSD. Остальные характеристики включают 3,5 мм аудиоразъем, ИК-порт, поддержку 4G VoLTE и Wi-Fi 802.11n, а также Android 8.1 с MIUI 9.

Вариант с 3+32 ГБ памяти стоит в Китае 999 юаней (примерно 155 долларов), 4+64 ГБ версия оценена в 1299 юаней (около 200 долларов). Продажи там стартуют уже с завтрашнего дня.





У планшета Xiaomi Mi Pad 4 — металлический корпус и 8-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10 и разрешением 1920×1200 пикселей. У него процессор Snapdragon 660, 13-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная камеры, а также аккумулятор на 6000 мАч.





В Китае продажи планшета стартуют 29 июня. Версия с 3+32 ГБ памяти оценена в 1099 юаней (около 170 долларов), 4+64 стоит 1499 юаней (230 долларов).

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