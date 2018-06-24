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реконструкция показала неестественную форму головы Юлия Цезаря

25.06.2018 08:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Трехмерная реконструкция бюста знаменитого римского императора Юлия Цезаря продемонстрировала неестественную форму его головы, пишет foxnews.

Государственный музей древностей Нидерландов (национальный археологический музей в Лейдене) представил новый бюст в пятницу, показав, как Цезарь выглядел бы в реальной жизни.

реконструкция показала неестественную форму головы Юлия Цезаря
Изображение: Государственный музей древностей Нидерландов

«Как видите, у него огромная выпуклость на голове, — рассказала антрополог, стоявшая за 3D-реконструкцией головы. — Врачи говорят, что такое может произойти во время тяжелых родов».

Реконструкция была выполнена на основе трехмерного сканирования мраморного портрета в коллекции музея. «Так как скульптура была очень повреждена, было решено дополнить исчезнувшие части, вроде носа и подбородка на основе второго портрета Юлиуса Цезаря — так называемого бюста Тускула», — рассказали специалисты.

 
 
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Трехмерная реконструкция бюста знаменитого римского императора Юлия Цезаря продемонстрировала неестественную форму его головы, пишет foxnews.
 
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