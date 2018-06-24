Школьник из Щучина заработал больше 4000 долларов в киберспорте и выиграл турнир в Минске

Дмитрий Telch Дорошкевич из Щучина — настоящая звезда киберспорта, который за один год умудрился из любителя перейти в профессиональную команду. Ее он впоследствии привел к победе в двух чемпионатах Warface, победив в обоих коллективы, которые никто не мог обыграть на протяжении последних четырех сезонов.

Telch за год стал лучшим игроком в дисциплине, в которой многие игроки проводят несколько лет, только чтобы попасть в профессиональную лигу. А еще он за последнее время выиграл наибольший единовременный призовой фонд среди всех спортсменов Warface. Его он планирует потратить на высшее образование.



Дмитрий Telch Дорошкевич

Киберспорт изменил его жизнь

Дмитрию сейчас 16 лет, он учится в школе города Щучин Гродненской области. Любимые предметы — русский и английский языки, а также география. Куда поступать, он пока не определился, но в идеале хочет выучить английский язык и выбрать такую специализацию, где он используется.

Мама Димы работает в центре гигиены и эпидемиологии города, отец умер четыре года назад, но по-прежнему остается кумиром парня. «Он дал мне всё необходимое, чтоб уверенно шагать по жизни», — говорит нам киберспортсмен.

До Warface Дима довольно долго занимался футболом. Однако из-за травмы регулярные тренировки пришлось прекратить. Тогда же у него появился хороший компьютер, и всего через полгода он отыграл свой первый турнир. С началом увлечения киберспортом всё в его жизни поменялось:

— У меня стало не хватать времени на что-то помимо учебы (Дима окончил 10-й класс и идет на золотую медаль. — Прим. ред.) и киберспорта. Нужно чем-то жертвовать, чтоб достигать высот в тех или иных начинаниях. Я выбрал свой путь, и я считаю, что я сделал правильный выбор.





Однако в футбол Telch всё-таки иногда с друзьями собирается играть. Естественно, смотрит ЧМ-2018:

— Болею за Россию, конечно же. А из клубов — за «Манчестер Юнайтед» из Англии.

— Киберспорт стал частью моей жизни, — говорит Дима. — У меня изменился график дня: школа — уроки — тренировки, в выходные — отдых. Спортивный график накладывает определенные ограничения — стало меньше времени на прогулки и так далее. С другой стороны, киберспорт дает мне море положительных эмоций (хотя бывают и отрицательные). Я осознанно на это шел. В первую очередь киберспорт для меня — это связь в фанатами и заработок денег.

На данный момент Дима получил 260 тысяч российских рублей (более 4100 долларов) с двух турниров.

— Жду еще перевода с двух (турниров). Собираю я на учебу. Конечно, в планах поступить на бюджет, но если не получится, то есть запасной вариант — игра.

Почему именно Warface?

— Warface понравился мне тем, что это динамичная игра c особенными «фишками», которых нет в других играх. Например, тут есть 4 класса (медик, штурмовик, инженер и снайпер), 2 режима (PVE и PVP), подкаты. Плюс к этому в Warface не очень сложно пробиться в мастер-лигу (Master's League — промежуточная стадия между спортсменами новичками из Challenge League и профессионалами из Pro League. — Прим. TUT.BY). Но мне повезло больше, после моего первого турнира меня сразу же позвали играть за состав F4F4 из Pro League.





— Я поставил себе цель выйти в финал и постепенно шел к ней, говорит Дима. — Я мог выйти на LAN финал на своем первом же турнире, но не хватило опыта и мы проиграли в квалификационных матчах с небольшим отрывом — 11:9.

После этого я отыграл сезон в про-лиге, набрался опыта и поехал на международный LAN-финал, который проходил в Москве, в качестве зрителя. Та атмосфера и придала мне мотивации продолжить идти к своей цели. После международного LAN-финала меня позвали в состав команды Repulse, которая заняла тогда 3-е место. Там играли достаточно опытные ребята, и я им подошел. А на следующем турнире я вышел сразу же на 2 финала: командный и одиночный. Такого еще никогда не было в истории Warface. Никогда не забуду тех эмоций!

По словам Димы, поначалу мама не верила во всё это.

— Говорила, мол, это всё обман и такого не может быть, чтоб за то, что играешь, деньги платили. Не верила она до первого перевода призовых. После этого она посмотрела на это с другой стороны и начала поддерживать меня. Кстати, мама вместе с моим младшим братом приезжали в Минск на LAN поболеть за меня, за что я им очень сильно благодарен.

Telch рассказал, что и друзья тоже поначалу отрицательно восприняли его увлечение:

— Обижались на меня, что я не провожу свое время с ними, но потом это всё прошло, и мы хорошо ладим и находим время, чтобы встречаться.





Минский чемпион

13-й сезон Warface Open Cup впервые прошел в Минске, и Дима стал там победителем.

— Это просто бомба! Организация была на высшем уровне. Отель 5 звезд, просто лучшие условия для игроков. На буткемпе 40 мощных компьютеров, обалденная сцена, мегамощные компьютеры на сценах, на которых играть одно удовольствие, на трансляции всё было очень красиво.

В общем, вообще всё было круто. Я даже не думал, что будет столько зрителей. Это лучший LAN в истории Warface. Тем более приятно было выступать в своей стране. Как говорится, дома и стены помогают!